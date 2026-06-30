Άνοιξε η διαδικασία κρατήσεων περιπτέρων και υποβολής αιτήσεων για βιβλιοπαρουσιάσεις στην 5η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 22 Νοεμβρίου 2026 στους Χαρουπόμυλους Λανίτη.

Φέτος, η διοργάνωση θα λειτουργήσει με διευρυμένο ωράριο, καθώς τόσο τα περίπτερα όσο και οι σκηνές εκδηλώσεων θα είναι ανοιχτά και τις τρεις ημέρες, από τις 10:00 μέχρι τις 20:00.

Επιλογές περιπτέρων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε έξι κατηγορίες περιπτέρων:

Μικρό περίπτερο: €230 + ΦΠΑ (€273,70)

€230 + ΦΠΑ (€273,70) Μεσαίο Α: €320 + ΦΠΑ (€380,80)

€320 + ΦΠΑ (€380,80) Μεσαίο Β: €400 + ΦΠΑ (€476)

€400 + ΦΠΑ (€476) Μεγάλο περίπτερο: €800 + ΦΠΑ (€952)

€800 + ΦΠΑ (€952) XL περίπτερο: €900 + ΦΠΑ (€1.071)

€900 + ΦΠΑ (€1.071) Χώρος για ανεξάρτητους συγγραφείς: €125 + ΦΠΑ (€148,75)

Στα περίπτερα περιλαμβάνονται ηλεκτρικό ρεύμα, καρέκλες και τραπεζομάντηλα.



H συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής εδώ.

Πώς γίνεται η κράτηση

Οι εκθέτες καλούνται να επιλέξουν το περίπτερο που επιθυμούν από τον χάρτη της έκθεσης και να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα συμμετοχής.

Παράλληλα, είναι υποχρεωτική η τηλεφωνική κράτηση, ενώ για την οριστικοποίηση απαιτείται η εξόφληση του αντίστοιχου ποσού εντός τριών εργάσιμων ημερών. Η επιλογή των περιπτέρων θα γίνει με αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Συμμετοχή εκδοτών από το εξωτερικό

Η διοργάνωση προσφέρει τρεις επιλογές συμμετοχής για εκδοτικούς οίκους εκτός Κύπρου:

με δικό τους περίπτερο,

μέσω εκπροσώπησης από την ίδια τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού,

ή μέσω συνεργασίας με κυπριακό βιβλιοπωλείο ή εκδοτικό οίκο.

Η εκπροσώπηση από την Έκθεση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πωλήσεις βιβλίων, διαχείριση αποθέματος, υποστήριξη logistics και προβολή του εκδότη.

Βιβλιοπαρουσιάσεις και εκδηλώσεις

Άνοιξαν επίσης οι αιτήσεις για βιβλιοπαρουσιάσεις και εκδηλώσεις στις σκηνές της Έκθεσης.

Όλες οι σκηνές θα λειτουργούν και την Παρασκευή, ενώ βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή συγγραφέων αποτελεί η παρουσία του εκδοτικού τους οίκου στην έκθεση, είτε με δικό του περίπτερο είτε μέσω εκπροσώπησης.

Οι ανεξάρτητοι συγγραφείς που θα εξασφαλίσουν θέση στο ειδικό περίπτερο θα δικαιούνται επίσης χρονοθυρίδα για παρουσίαση του έργου τους.

Η επιλογή των χρονοθυρίδων θα γίνει επίσης με σειρά προτεραιότητας.