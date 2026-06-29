Μέχρι τις 21 Ιουλίου γίνονται δεκτές αιτήσεις για το Σχέδιο TRANSIT, το οποίο εφαρμόζεται για δωδέκατη συνεχή χρονιά και αποσκοπεί στη στήριξη των καλλιτεχνών και άλλων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της σύγχρονης τέχνης για συμμετοχή σε Προγράμματα Φιλοξενίας Καλλιτεχνών (Artist Residency Programs) στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, στόχος του Σχεδίου είναι η ενθάρρυνση της κινητικότητας, της δικτύωσης και της ανάπτυξης συνεργασιών των καλλιτεχνών και άλλων επαγγελματιών του τομέα στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, μέσω της συμμετοχής τους σε Προγράμματα Φιλοξενίας. Τα προγράμματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν έρευνα, εργαστήρια, σεμινάρια, διαλέξεις, open studios, την ανάπτυξη ατομικού ή ομαδικού δημιουργικού έργου, την παρουσίαση εκθέσεων κ.ά.

Οι Όροι και οι Προϋποθέσεις που διέπουν το Σχέδιο TRANSIT υπάρχουν αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Σημειώνεται ότι σε σχέση με το Σχέδιο όπως εφαρμόστηκε κατά το παρελθόν έτος 2025, έχουν επέλθει τρεις κύριες αλλαγές, με γνώμονα την ενίσχυση της διαφάνειας στα κριτήρια εξέτασης των αιτήσεων, καθώς και την επίτευξη μεγαλύτερης ομοιογένειας μεταξύ των απαιτήσεων του Σχεδίου με τις αντίστοιχες πρόνοιες των υπόλοιπων χρηματοδοτικών Σχεδίων του Υφυπουργείου (Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΙΙΙ (2026-2030)»).

Κατ' αρχάς, προστέθηκε ορισμός της έννοιας «Πρόγραμμα Φιλοξενίας» (παράγραφος Γ του Σχεδίου). Επίσης, παρέχεται δικαίωμα στους δικαιούχους του Σχεδίου να υποβάλλουν και μια (1) αίτηση στο πλαίσιο του Σχεδίου Στήριξης Δραστηριοτήτων Πολιτιστικών Δημιουργών (παράγραφος Ε.10 του Σχεδίου). Παράλληλα, συμπεριλήφθηκε η δυνατότητα αναγνώρισης, ως επιλέξιμης δαπάνης, της αγοράς τεχνικού εξοπλισμού (όχι μόνο της ενοικίασης) μέχρι ποσό €1.500 (παράγραφος ΣΤ.3.2 του Σχεδίου).

Ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 και ώρα 14:00. Η προθεσμία αυτή θα καλύπτει και τις περιπτώσεις Προγραμμάτων που ήδη ξεκίνησαν από την αρχή του έτους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της Πλατφόρμας Υποβολής Αιτήσεων grants4arts.



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Πηγή: ΚΥΠΕ