Με τη συμμετοχή εκατοντάδων φίλων της μουσικής πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, η μουσική εκδήλωση «Τρόοδος In Concert» στους κήπους της Προεδρικής Κατοικίας Τροόδους, η οποία άνοιξε για ακόμη μία φορά τις πύλες της στο κοινό με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η εκδήλωση, που συνδύασε τον πολιτισμό με την κοινωνική προσφορά σε ένα ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον στην καρδιά του Τροόδους, τελούσε υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη και εντάσσεται στις πρωτοβουλίες στήριξης των ορεινών περιοχών μέσα από πολιτιστικές και φιλανθρωπικές δράσεις.

Το «παρών» τους έδωσαν μέλη της κυβέρνησης, Βουλευτές και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου, ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης, η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη, ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών Χαράλαμπος Χριστοφίνας, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών Ελίκκος Ηλίας και ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λεμεσού Γιάννης Τσουλόφτας.

Καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους Γιώργος Τσιάκκας, μεταξύ άλλων, εξέφρασε τις ειλικρινείς ευχαριστίες του προς την Πρώτη Κυρία για τη φιλοξενία της εκδήλωσης, τονίζοντας ότι η στήριξή της αντανακλά τη διαχρονική ευαισθησία και προσήλωσή της σε δράσεις πολιτισμού, κοινωνικής προσφοράς και ανθρωπιάς. Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης προς τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, καθώς και προς τον χορηγό της εκδήλωσης.

Όπως αναφέρεται, στον χαιρετισμό της, η κ. Καρσερά Χριστοδουλίδη αναφέρθηκε στη σημασία της αξιοποίησης εμβληματικών κρατικών χώρων ως κέντρων πολιτισμού, μάθησης και ιστορικής μνήμης, υπογραμμίζοντας ότι μέσα από αντίστοιχες δράσεις προωθούνται η τέχνη, η κοινωνική προσφορά, η στήριξη της υπαίθρου και των μικρών επιχειρήσεων, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο έργο του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Κοινότητα Αγίου Λουκά του Ιατρού» και στη δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου ημέρας για την παροχή υπηρεσιών σε ευάλωτες ομάδες, εκφράζοντας την ευχή η διοργάνωση να καθιερωθεί ως θεσμός που θα προσελκύει ακόμη περισσότερους επισκέπτες στην ορεινή Κύπρο.

Τη μουσική βραδιά πλαισίωσαν οι Γιάννης Διονυσίου και Γιάννης Παπαγεωργίου, παρουσιάζοντας τραγούδια από τον κοινό τους δίσκο «Λακούβα», καθώς και αγαπημένες δημιουργίες του ελληνικού τραγουδιού. Οι ερμηνείες τους, σε συνδυασμό με τη μοναδική ατμόσφαιρα της Προεδρικής Κατοικίας Τροόδους, χάρισαν στο κοινό μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, το Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, με αποκλειστικό χορηγό την ΕΚΟ.

Όλα τα καθαρά έσοδα από τη συναυλία θα διατεθούν για τη στήριξη του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Κοινότητα Αγίου Λουκά του Ιατρού», ενισχύοντας το κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο που επιτελεί.

Όπως αναφέρεται, η μεγάλη προσέλευση και η θερμή ανταπόκριση του κοινού επιβεβαίωσαν το αυξημένο ενδιαφέρον για ποιοτικές πολιτιστικές δράσεις στις ορεινές περιοχές, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δυναμική πρωτοβουλιών που συνδυάζουν τον πολιτισμό, την κοινωνική ευαισθησία και τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης.















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Πηγή: ΚΥΠΕ