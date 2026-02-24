Προσωρινή παύση των δραστηριοτήτων του ανακοίνωσε ο Φέγγαρος, μέχρι το Υφυπουργείο Πολιτισμού να δώσει «σαφές χρονοδιάγραμμα» αναφορικά με τα ετήσια μέτρα στήριξης των πολιτιστικών οργανισμών για το 2026.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, η οποία κοινοποιείται προς το Υφυπουργείο Πολιτισμού, ο Φέγγαρος αναφέρει ότι «όλες οι δραστηριότητές του - Φεστιβάλ Φέγγαρος, Λύκειο Φέγγαρος και Μουσικό Χωριό Φέγγαρος - αναστέλλονται προσωρινά έως ότου το Υφυπουργείο Πολιτισμού παράσχει σε όλους τους πολιτιστικούς οργανισμούς επίσημη δήλωση και σαφές χρονοδιάγραμμα σχετικά με τα ετήσια μέτρα υποστήριξής τους για το 2026».

«Έχουμε εκφράσει επίσημα τις ανησυχίες μας στο Υπουργείο, αλλά δεν έχουμε λάβει απάντηση», σημειώνει ο Φέγγαρος, προσθέτοντας ότι «λόγω αυτής της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας, οι ημερομηνίες του Φέγγαρου και ο προγραμματισμός μας φέτος έχουν τεθεί σε μεγάλο κίνδυνο, αφήνοντάς μας μόνο την επιλογή να διακόψουμε όλες τις προετοιμασίες».

«Όπως έχουν τα πράγματα, η επικοινωνία με διεθνείς και τοπικούς καλλιτέχνες, εργαζόμενους στον χώρο της τέχνης, μακροχρόνιους συνεργάτες και πιθανούς συνεργάτες δεν μπορεί να προχωρήσει έως ότου διατεθούν σε όλους σαφείς και αξιόπιστες πληροφορίες», καταλήγει η ανάρτηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ