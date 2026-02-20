Η Pixar έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο trailer του Toy Story 5, προαναγγέλλοντας μια νέα, ανατρεπτική περιπέτεια με τους αγαπημένους ήρωες του εμβληματικού franchise. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους της Ελλάδας στις 18 Ιουνίου.

Στους βασικούς ρόλους επιστρέφουν οι Tom Hanks ως Woody και Tim Allen ως Buzz Lightyear, μαζί με την Joan Cusack (Jessie) και τον Tony Hale (Forky). Στο καστ προστίθενται επίσης η Greta Lee στον ρόλο της Lilypad και ο Conan O’Brien ως Smarty Pants. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Andrew Stanton (WALL-E, Finding Nemo, Finding Dory) και η Kenna Harris (Ciao Alberto).

Η νέα ιστορία φέρνει τα παιχνίδια αντιμέτωπα με μια σύγχρονη πρόκληση: την τεχνολογία. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Lilypad, ένα «έξυπνο» tablet υψηλής τεχνολογίας σε σχήμα βατράχου, που απειλεί να αλλάξει τα δεδομένα της… ώρας του παιχνιδιού. Καθώς ο Woody, ο Buzz και η παρέα τους προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα, έρχονται αντιμέτωποι με μια απειλή που δοκιμάζει τη φιλία και τον ρόλο τους στον κόσμο των παιδιών.

Το Toy Story 5 κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 18 Ιουνίου, με το πρώτο trailer να δίνει ήδη μια γεύση από τη νέα, τεχνολογικά φορτισμένη περιπέτεια.



