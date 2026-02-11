Ποικίλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το video clip του «Jalla», με το οποίο η Antigoni θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision. Αυτό για το οποίο ξεχωρίζει μεταξύ άλλων είναι ο έντονος συμβολισμός του πλάνου με τις ηλικιωμένες μαυροφορεμένες γυναίκες.



Η εικόνα της Antigonis με τις ηλικιωμένες γυναίκες στα παραδοσιακά χωριά παραπέμπουν συνειρμικά στη φωτογράφιση της Ράκελ Γουέλς το 1970 στο Κάρμι και στο λιμάνι της Κερύνειας για την ταινία «Sin».

Η σύνθεση των πλάνων και η παρουσία των γιαγιάδων γύρω από τη νεαρή πρωταγωνίστρια δημιουργούν μια κινηματογραφική σύνδεση ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, μεταφέροντας στη σκηνή της Eurovision στοιχεία κυπριακής παράδοσης και πολιτισμικής μνήμης με σύγχρονη αισθητική.















Η Γουέλς αποτέλεσε μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες του Hollywood, όχι μόνο ως σύμβολο ομορφιάς, αλλά και ως γυναίκα που επανακαθόρισε τον ρόλο και την εικόνα των γυναικών στη μεγάλη οθόνη. Σε μια εποχή όπου η κινηματογραφική βιομηχανία προωθούσε ένα εξιδανικευμένο και εμπορικά κατασκευασμένο πρότυπο αισθησιασμού, εκείνη κατάφερε να συνδυάσει τη γοητεία της με ισχυρούς και δυναμικούς ρόλους, διεκδικώντας ουσιαστική παρουσία πέρα από το στερεότυπο.









