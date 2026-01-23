Οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2026 ανακοινώθηκαν και η φετινή χρονιά καταγράφεται ήδη ως ιστορική. Η ταινία Sinners σημείωσε πρωτοφανές ρεκόρ, αποσπώντας συνολικά δεκαέξι υποψηφιότητες — περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη ταινία στα σχεδόν εκατό χρόνια του θεσμού. Με αυτόν τον αριθμό ξεπερνά το προηγούμενο όριο των δεκατεσσάρων υποψηφιοτήτων, που μέχρι σήμερα μοιράζονταν εμβληματικές παραγωγές όπως τα All About Eve, Titanic και La La Land.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το One Battle After Another με δεκατρείς υποψηφιότητες, ενώ τα Marty Supreme, Frankenstein και Sentimental Value συγκέντρωσαν από εννέα έκαστο. Το Hamnet έπεται με οκτώ υποψηφιότητες, συμπληρώνοντας μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κούρσα. Στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας, ξεχωρίζει επίσης η παρουσία του F1, το οποίο συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εκπλήξεις της φετινής λίστας.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των υποψηφιοτήτων για τα Όσκαρ 2026, όπως ανακοινώθηκαν επίσημα από την Ακαδημία.

 

Καλύτερη Ταινία

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Α' Γυναικείος Ρόλος

Jessie Buckley Hamnet

Rose Byrne If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson Song Sung Blue

Renate Reinsve Sentimental Value

Emma Stone Bugonia

Α' Ανδρικός Ρόλος

Timothée Chalamet Marty Supreme

Leonardo DiCaprio One Battle After Another

Ethan Hawke Blue Moon

Michael B Jordan Sinners

Wagner Moura The Secret Agent

Β' Γυναικείος Ρόλος

Elle Fanning Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas Sentimental Value

Amy Madigan Weapons

Wunmi Mosaku Sinners

Teyana Taylor One Battle After Another

Β' Ανδρικός Ρόλος

Benicio del Toro One Battle After Another

Jacob Elordi Frankenstein

Delroy Lindo Sinners

Sean Penn One Battle After Another

Stellan Skarsgård Sentimental Value

Σκηνοθεσία

Chloé Zhao Hamnet

Josh Safdie Marty Supreme

Paul Thomas Anderson One Battle After Another

Joachim Trier Sentimental Value

Ryan Coogler Sinners

Διασκευασμένο Σενάριο

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Train Dreams

Πρωτότυπο Σενάριο

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value

Sinners

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera The Life and Death of Brent Renaud

Children No More Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Φωτογραφία

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Train Dreams

Κοστούμια

Avatar Fire and Ash

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Μοντάζ

F1

Marty Supreme

One Battle After Another

Sentimental Value

Sinners

Διεθνής Ταινία

It Was Just an Accident Γαλλία

The Secret Agent Βραζιλία

Sentimental Value Νορβηγία

Sirât Ισπανία

The Voice of Hind Rajab Τυνησία

Ταινία Μικρού Μήκους Live Action

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers

Two People Exchanging Saliva

Μακιγιάζ και Κομμώσεις

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Μουσική Επένδυση

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Πρωτότυπο Τραγούδι

Dear Me Diane Warren Relentless

Golden KPop Demon Hunters

I Lied To You Sinners

Sweet Dreams Of Joy Viva Verdi

Train Dreams Train Dreams

Σχεδιασμός Παραγωγής

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Ήχος

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirât

Οπτικά Εφέ

Avatar Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Casting

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

The Secret Agent

Sinners

 