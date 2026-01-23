Οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2026 ανακοινώθηκαν και η φετινή χρονιά καταγράφεται ήδη ως ιστορική. Η ταινία Sinners σημείωσε πρωτοφανές ρεκόρ, αποσπώντας συνολικά δεκαέξι υποψηφιότητες — περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη ταινία στα σχεδόν εκατό χρόνια του θεσμού. Με αυτόν τον αριθμό ξεπερνά το προηγούμενο όριο των δεκατεσσάρων υποψηφιοτήτων, που μέχρι σήμερα μοιράζονταν εμβληματικές παραγωγές όπως τα All About Eve, Titanic και La La Land.
Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το One Battle After Another με δεκατρείς υποψηφιότητες, ενώ τα Marty Supreme, Frankenstein και Sentimental Value συγκέντρωσαν από εννέα έκαστο. Το Hamnet έπεται με οκτώ υποψηφιότητες, συμπληρώνοντας μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κούρσα. Στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας, ξεχωρίζει επίσης η παρουσία του F1, το οποίο συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εκπλήξεις της φετινής λίστας.
Ακολουθεί η πλήρης λίστα των υποψηφιοτήτων για τα Όσκαρ 2026, όπως ανακοινώθηκαν επίσημα από την Ακαδημία.
Καλύτερη Ταινία
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
Α' Γυναικείος Ρόλος
Jessie Buckley Hamnet
Rose Byrne If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson Song Sung Blue
Renate Reinsve Sentimental Value
Emma Stone Bugonia
Α' Ανδρικός Ρόλος
Timothée Chalamet Marty Supreme
Leonardo DiCaprio One Battle After Another
Ethan Hawke Blue Moon
Michael B Jordan Sinners
Wagner Moura The Secret Agent
Β' Γυναικείος Ρόλος
Elle Fanning Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas Sentimental Value
Amy Madigan Weapons
Wunmi Mosaku Sinners
Teyana Taylor One Battle After Another
Β' Ανδρικός Ρόλος
Benicio del Toro One Battle After Another
Jacob Elordi Frankenstein
Delroy Lindo Sinners
Sean Penn One Battle After Another
Stellan Skarsgård Sentimental Value
Σκηνοθεσία
Chloé Zhao Hamnet
Josh Safdie Marty Supreme
Paul Thomas Anderson One Battle After Another
Joachim Trier Sentimental Value
Ryan Coogler Sinners
Διασκευασμένο Σενάριο
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Train Dreams
Πρωτότυπο Σενάριο
Blue Moon
It Was Just an Accident
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners
Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους
All the Empty Rooms
Armed Only with a Camera The Life and Death of Brent Renaud
Children No More Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Ταινία Κινουμένων Σχεδίων
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Φωτογραφία
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams
Κοστούμια
Avatar Fire and Ash
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Μοντάζ
F1
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
Διεθνής Ταινία
It Was Just an Accident Γαλλία
The Secret Agent Βραζιλία
Sentimental Value Νορβηγία
Sirât Ισπανία
The Voice of Hind Rajab Τυνησία
Ταινία Μικρού Μήκους Live Action
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Μακιγιάζ και Κομμώσεις
Frankenstein
Kokuho
Sinners
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
Μουσική Επένδυση
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
Πρωτότυπο Τραγούδι
Dear Me Diane Warren Relentless
Golden KPop Demon Hunters
I Lied To You Sinners
Sweet Dreams Of Joy Viva Verdi
Train Dreams Train Dreams
Σχεδιασμός Παραγωγής
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Ήχος
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Sirât
Οπτικά Εφέ
Avatar Fire and Ash
F1
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Sinners
Casting
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sinners