Ένα μοναδικό, μαγευτικό ταξίδι γνώσης και φαντασίας περιμένει τα παιδιά αυτή την Κυριακή, 25 Ιανουαρίου, στο Θόλο του Πλανηταρίου. Το βιωματικό εργαστήριο «Πλανητοκαλλιστεία» φέρνει κοντά τους μικρούς μας φίλους με το ηλιακό σύστημα μέσα από παιχνίδι, μάθηση και δημιουργική έκφραση.

Ποιος πλανήτης θα κερδίσει το στέμα στα φετινά Πλανητοκαλλιστεία;

Ένα μαγευτικό ταξίδι γνώσης για παιδιά, όπου κάθε πλανήτης, όπως και κάθε παιδί, έχει τη δική του μοναδική λάμψη

Η ψυχοεκπαιδευτική επιμέλεια ανήκει στον Ευάγγελο Ορφανίδη, Ειδικό Κλινικό Ψυχολόγο, ενώ τη διοργάνωση και το συντονισμό αναλαμβάνουν επαγγελματίες ψυχολόγοι, εξασφαλίζοντας ότι η εμπειρία θα είναι τόσο διασκεδαστική όσο και ουσιαστική.

Το σενάριο του εργαστηρίου έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, γεγονός που διασφαλίζει την επιστημονική και παιδαγωγική του αρτιότητα.

Συντονίζουν επαγγελματίες ειδικευμένοι ψυχολόγοι.

Λεπτομέρειες εκδήλωσης:

📅 Ημερομηνία: Κυριακή, 25 Ιανουαρίου

🎟️ Είσοδος: €8

📍 Τοποθεσία: Θόλος Πλανηταρίου

Μη χάσετε την ευκαιρία να δείτε ποιος πλανήτης θα κερδίσει το στέμα και να ζήσετε ένα αξέχαστο ταξίδι γνώσης γεμάτο φαντασία και δημιουργικότητα