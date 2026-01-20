Η Βασιλική Αναστασίου παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ «Της καρδιάς», μια συλλογική προσπάθεια που γεννήθηκε μέσα από χρόνια δουλειάς και πολλή αγάπη.

Το άλμπουμ αποτελείται από 9 τραγούδια "της καρδιάς", αγαπημένα παραδοσιακά κυπριακά και ελληνικά τραγούδια και μερικά πρωτότυπα, διασκευασμένα από τον καταξιωμένο συνεργάτη Ερμή Μιχαήλ (κιθάρα)

και με την συμμετοχή των μουσικών Μιχάλη Κουλουμή (βιολί), Αντρέα Ροδοσθένους (μπάσο) και Ρόδο Παναγιώτου (κρουστά).

Το άλμπουμ ξεδιπλώνεται ως μια ενιαία αφήγηση γύρω από την ευαλωτότητα, τη μνήμη και τη σύνδεση. Κεντρικό ρόλο έχει η ανθρώπινη φωνή, ατομική και συλλογική, με τη συμμετοχή της Amalgamation Choir, που προσθέτει πολυφωνικό βάθος και την αίσθηση της κοινότητας.

Το ομώνυμο τραγούδι «Της καρδιάς», ερμηνευμένο από την Βασιλική, τον Γιώργο Καλογήρου και την Amalgamation choir, σε μουσική και στίχους του ιδίου, λειτουργεί ως πυρήνας του άλμπουμ: μια ήσυχη αλλά δυνατή δήλωση για όσα λέγονται αλλά και για όσα παραμένουν στη σιωπή.

Η πρώτη κυκλοφορία του άλμπουμ γίνεται σε χειροποίητο, περιορισμένης έκδοσης φυσικό πακέτο, επιμελημένο στο χέρι από την ίδια την Βασιλική. Κάθε αντίτυπο είναι μοναδικό και περιλαμβάνει μυστικό QR code ο οποίος σε οδηγεί στα τραγούδια, επιλεγμένες καρτ ποστάλ, Polaroid, χειρόγραφη προσωπική σημείωση και αντίγραφο χειρόγραφων στίχων, μετατρέποντας αυτή την συλλογή τραγουδιών σε ένα αντικείμενο προσωπικής εμπειρίας και όχι απλώς ακρόασης, μια μοναδική σύνδεση του ψηφιακού και αναλογικού κόσμου.

Credits για το άλμπουμ «Της καρδιάς»

Executive Producers: Βασιλική Αναστασίου, Amalgamation Project Cultural Collective

Παραγωγή: Ερμής Μιχαήλ, Μικαέλα Τσαγκάρη

Ηχογραφήσεις: The Elbow Room, Records & Productions στη Λευκωσία και The Dogyard Studio στη Λεμεσό

Μίξη: Μικαέλα Τσαγκάρη – The Elbow Room, Records & Productions

Mastering: Bari Χατζηκυριάκου – All Ears Mastering

Φωτογραφίες καρτ ποστάλ:

Liam Ιακώβου, Jess Riddle, Greg Makamian, Nataly Redkina, Αναστασία Ψαθά

Σχεδιασμός άλμπουμ: Βασιλική Αναστασίου, Μυρτώ Αριστείδου

Χορωδία: Amalgamation Choir

Ο αριθμός των αντιτύπων είναι περιορισμένος. Μπορείτε να προμηθευτείτε το δικό σας χειροποίητο πακέτο με τα 9 τραγούδια κατόπιν επικοινωνίας με την Βασιλική, με τους εξής τρόπους :

Instagram @anastasiou_vasiliki

ή email: [email protected]