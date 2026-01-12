Το ΙΖ΄ Επιστημονικό και Λαογραφικό Συνέδριο με τίτλο «Ακανθού: Η πολιτισμική και κοινωνική συνύπαρξη με τα όμορα χωριά Λευκόνοικο, Καλογραία, Φλαμούδι, Μάνδρες» διοργανώνεται το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, στις 9:00 το πρωί, στο Θέατρο Λατσιών.

Τη διοργάνωση αναλαμβάνουν από κοινού ο Δήμος Ακανθούς, το Προσφυγικό Σωματείο «Η Ακανθού» και η Σχολική Εφορεία Ακανθούς, με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής, κοινωνικής και πολιτιστικής σχέσης της Ακανθούς με τα γειτονικά χωριά της περιοχής.

Το συνέδριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Μαρίνου Μουσιούττα, ο οποίος θα απευθύνει και χαιρετισμό κατά την έναρξη των εργασιών.

Η παρουσίαση του προγράμματος του συνεδρίου θα γίνει από τη Βασιλική Παπαστυριανού, ενώ όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2026.

Για πληροφορίες και επιβεβαίωση παρουσίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 99785964 και 24623566.

