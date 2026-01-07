Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ο δάσκαλος δημοτικού Aντόνιο Λα Κάβα άρχισε να ανησυχεί γιατί οι μαθητές στην περιοχή καταγωγής του, την Μπασιλικάτα στη νότια Ιταλία, δεν ένιωθαν καμία σχέση με τα βιβλία που είχαν διαμορφώσει τη δική του νεότητα.

Για να το αλλάξει αυτό, συνεργάστηκε με έναν ντόπιο τεχνίτη για να μετατρέψει ένα τρίτροχο φορτηγό διανομής σε "Bibliomotocarro", μια κινητή βιβλιοθήκη που θα μπορούσε να φτάσει σε παιδιά που ζουν στις πιο απομακρυσμένες γωνιές της πόλης.

Από το 1999, ο Λα Κάβα, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε το 2010 μετά από τέσσερις δεκαετίες ως δάσκαλος, οδηγεί το ανοιχτό μπλε φορτηγό, το οποίο τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης χαρακτήρισαν ως «η μικρότερη βιβλιοθήκη της Ιταλίας», διασχίζοντας λόφους και γεωργικές εκτάσεις για πάνω από 300.000 χιλιόμετρα στην Μπασιλικάτα και στις κοντινές περιοχές.

Ο 80χρονος Λα Κάβα μιλάει στο Reuters για τα όνειρά του για μια Βιβλιοθήκη που θα διασχίζει κάθε επαρχία της Ιταλίας, όπου τα ποσοστά ανάγνωσης είναι χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και θα εμπνέει την επόμενη γενιά βιβλιοθηκονόμων.

Σημειώνει ότι ανέκαθεν η ανάγνωση ήταν σημαντική και σήμερα ακόμη περισσότερο με την τεχνητή νοημοσύνη και τα νέα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία «είναι εξαιρετικά χρήσιμα αλλά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα βιβλία και τη γοητεία τους».

Ο δάσκαλος αναφέρει ότι συνήθιζε να πηγαίνει στο Σαν Πάολο Αλμπανέζε, τη μικρότερη πόλη στη Μπασιλικάτα, μόνο και μόνο για να δίνει βιβλία σε δύο παιδιά, διανύοντας μια απόσταση πάνω από 100 χλμ.

«Τα βιβλία και ο πολιτισμός έπρεπε να γίνουν για όλους ένα εργαλείο πολιτιστικής ανάπτυξης», εξηγεί.

Ο Λα Κάβα λέει ότι ως τώρα έχει επισκεφτεί 121 από τις 131 πόλεις στην ευρύτερη περιοχή της Μπασιλικάτα, έχει δανείσει εκατοντάδες βιβλία και το μεγαλύτερο ταξίδι του ήταν στη Νάπολη, πριν από μερικά χρόνια όπου ταξίδευε για έντεκα ώρες.

«Μέσα στο Bibliomotocarro, υπάρχει ένας χώρος όπου τα παιδιά μπορούν να καθίσουν για να παρακολουθήσουν ταινίες μικρού μήκους εμπνευσμένες από βιβλία. Το βιβλίο είναι ένα καταφύγιο», εξηγεί.

