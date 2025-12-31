Το Netflix δημοσίευσε το τελικό τρέιλερ του Stranger Things 5, με το μεγάλο φινάλε να κορυφώνεται στο επεισόδιο 8 της πέμπτης και τελευταίας σεζόν, με τίτλο «The Rightside Up». Το δεύτερο μέρος της σεζόν ολοκληρώθηκε στο επεισόδιο 7, όπου η Max αποκαλύπτει το σχέδιο του Vecna να συγχωνεύσει τον πραγματικό κόσμο με μια παράλληλη διάσταση, πέρα από το Upside Down, που ονομάζεται Abyss.

Οι πρωταγωνιστές καταστρώνουν αποστολή εισόδου στο Abyss, με στόχο τη διάσωση των παιδιών που έχει απαγάγει ο Vecna και την καταστροφή της διάστασης μέσω βόμβας. Η τελική μάχη μεταφέρεται έτσι σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει επιχείρηση διάσωσης και υπαρξιακή απειλή για ολόκληρο τον κόσμο.

Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Netflix την Πρωτοχρονιά, ως ένα από τα πιο αναμενόμενα τηλεοπτικά events της χρονιάς.

Η σειρά δημιουργήθηκε από τους Matt & Ross Duffer και έκανε ντεμπούτο στο Netflix τον Ιούλιο 2016, εξελισσόμενη άμεσα σε παγκόσμιο φαινόμενο. Οι επόμενες σεζόν κυκλοφόρησαν το 2017 (Σ2), 2019 (Σ3) και 2022 (Σ4) – η τελευταία επίσης σε δύο μέρη, όπως και η Σεζόν 5.

Το franchise επεκτάθηκε και στο θέατρο, με το «Stranger Things: First Shadow» να κάνει πρεμιέρα στο West End το 2023 και αργότερα να μεταφέρεται στο Broadway, όπου συνεχίζει τις παραστάσεις, αποδεικνύοντας τη διαρκή πολιτιστική επιρροή της σειράς σχεδόν μια δεκαετία μετά την πρώτη προβολή της.



