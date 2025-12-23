Κάθε χρόνο, η χρήση του «Xmas» πυροδοτεί σε ορισμένους χριστιανικούς δυτικούς κύκλους αντιδράσεις. Για ορισμένους πρόκειται για μια «μοντέρνα» και δήθεν αντιθρησκευτική παραχάραξη της αγγλικής λέξης Christmas. Ωστόσο, η ιστορική πραγματικότητα διαψεύδει αυτόν τον ισχυρισμό.

Η συντομογραφία «Xmas» δεν είναι ούτε νέα ούτε προσβλητική. Αντιθέτως, χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες. Αν και οι μελετητές διαφωνούν για το ακριβές χρονικό σημείο της πρώτης εμφάνισής της, η ευρύτερη ακαδημαϊκή συναίνεση τοποθετεί τη χρήση της μεταξύ του 13ου και του 16ου αιώνα.

Ουσιαστικά η συντομογραφία "Xmas" για τα Χριστούγεννα έχει ρίζες στην αρχαία ελληνική γλώσσα και στην πρώιμη χριστιανική στενογραφία. Το "X" αντιπροσωπεύει το ελληνικό γράμμα Χι (Χ), που είναι το πρώτο γράμμα της ελληνικής λέξης "Χριστός". Το τμήμα "-mas" προέρχεται από την παλιά αγγλική λέξη για "λειτουργία" (mass), αναφερόμενο σε μια εκκλησιαστική υπηρεσία, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Ρωμαιοκαθολικής Ευχαριστίας που γιορτάζει τη γέννηση του Χριστού.Αυτή η συντομογραφία δεν είναι σύγχρονη ή κοσμική· η παλαιότερη γνωστή χρήση της χρονολογείται στο 1021, όταν ένας Αγγλοσάξονας γραφέας έγραψε "XPmas" (με το "P" ως Ρω, ένα άλλο ελληνικό γράμμα στο "Χριστός") για να εξοικονομήσει χώρο σε χειρόγραφα. Μέχρι τον 16ο αιώνα, μορφές όπως "X'temmas" εμφανίστηκαν σε αγγλικά έγγραφα, όπως σε μια επιστολή του Βασιλιά Εδουάρδου VI το 1551. Χρησιμοποιήθηκε συνήθως σε θρησκευτικές εκδόσεις για να συντομεύσει το "Christ" ως "X" για αποδοτικότητα στην εκτύπωση και τη γραφή.

Συνεπώς, το «Xmas» δεν αφαιρεί τίποτα από το θρησκευτικό νόημα των Χριστουγέννων. Αντίθετα, αποτελεί μια ιστορικά τεκμηριωμένη και απόλυτα σεβαστή μορφή γραφής, με βαθιές ρίζες στην ελληνική χριστιανική παράδοση.