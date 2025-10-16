Το πρώτο επίσημο trailer για τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Silent Hill είναι γεγονός. Η ταινία με τίτλο «Return to Silent Hill» αναμένεται να προβληθεί στους κινηματογράφους τον Ιανουάριο του 2026, φέρνοντας ξανά στη μεγάλη οθόνη τον σκοτεινό, ψυχολογικό κόσμο του θρυλικού horror franchise της Konami.

Το νέο βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα, περιλαμβάνει αδημοσίευτα πλάνα και συνεντεύξεις των δημιουργών, ανάμεσά τους του συνθέτη Akira Yamaoka και του σκηνοθέτη Christophe Gans, ο οποίος επιστρέφει μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες για να καθίσει ξανά στην καρέκλα του σκηνοθέτη, υπογράφοντας ταυτόχρονα και το σενάριο.

Η ταινία ακολουθεί τον James Sunderland (τον υποδύεται ο Jeremy Irvine), που λαμβάνει ένα μυστηριώδες γράμμα από τη νεκρή σύζυγό του Mary (Hannah Emily Anderson) και ταξιδεύει στην καταραμένη πόλη Silent Hill για να τη βρει. Εκεί, έρχεται αντιμέτωπος με απόκοσμα πλάσματα και σκοτεινά μυστικά που αποκαλύπτουν μια φρικτή αλήθεια για τον ίδιο και τον κόσμο γύρω του.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς, το Return to Silent Hill θα παραμείνει πιστό στην ατμόσφαιρα και το ύφος του αυθεντικού videogame, δίνοντας έμφαση στο ψυχολογικό τρόμο και στη συναισθηματική ένταση.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις ΗΠΑ στις 23 Ιανουαρίου 2026, ενώ αναμένεται να κυκλοφορήσει και στις ευρωπαϊκές αίθουσες μέσα στον ίδιο μήνα.



