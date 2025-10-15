Η Μπιενάλε Λάρνακας ενισχύει τη θέση της Κύπρου στον διεθνή πολιτιστικό χάρτη, ανέφερε την Τετάρτη η Υφυπουργός Πολιτισμού Δρ. Βασιλική Κασσιανίδου. Πρόσθεσε πως το Υφυπουργείο στηρίζει ενεργά τη διοργάνωση, παραχωρώντας χώρους στο Μουσείο Κώστα Αργυρού στον Μαζωτό και σημείωσε πως τα 115 έργα από 42 χώρες που συμμετέχουν αποτελούν τον μεγαλύτερο αριθμό στην ιστορία του θεσμού.

Σε χαιρετισμό της στα εγκαίνια της 4ης Μπιενάλε Λάρνακας, που πραγματοποιήθηκαν απόψε στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, η Δρ. Κασσιανίδου ανέφερε ότι η συγκεκριμένη διοργάνωση «έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη διεθνή και τοπική εικαστική σκηνή».

«Η Μπιενάλε Λάρνακας αποτελεί έναν χώρο συνάντησης όπου καλλιτέχνες, επιμελητές, ιστορικοί τέχνης και το ευρύ κοινό ανταλλάσσουν εμπειρίες και ανοίγουν νέες διόδους διαλόγου για την τέχνη» είπε και πρόσθεσε πως «παράλληλα λειτουργεί ως πλατφόρμα ανάδειξης νέων εικαστικών και ως θεσμός που συμβάλλει στη διαμόρφωση των τάσεων της σύγχρονης τέχνης».

Χρόνο με τον χρόνο, συνέχισε η Υφυπουργός Πολιτισμού «η Μπιενάλε Λάρνακας εξελίσσεται σε πεδίο γόνιμης κυκλοφορίας έργων και ιδεών, συνυφαίνοντας ένα όλο και ευρύτερο δίκτυο δημιουργικών δρώντων. Η φετινή Ανοιχτή Πρόσκληση Συμμετοχής συγκέντρωσε 526 αιτήσεις, από τις οποίες επιλέχθηκαν 115 έργα προερχόμενα από 42 χώρες – ο μεγαλύτερος αριθμός στην ιστορία του θεσμού».

Σημείωσε πως «η πολυμορφία αυτή δίνει στο κοινό την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με ποικίλες εκφάνσεις της σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας και να συμμετάσχει ενεργά στον διάλογο που αυτές γεννούν».

Σε τοπικό επίπεδο είπε «η καθιέρωση και η επιτυχία της Μπιενάλε Λάρνακας επιβεβαιώνουν ότι η ποιότητα και το κύρος των εικαστικών διοργανώσεων μιας χώρας δεν εξαρτώνται από το μέγεθός της. Η Κύπρος φιλοξενεί με υπερηφάνεια έναν θεσμό διεθνούς εμβέλειας, που συνομιλεί ισότιμα με την παγκόσμια καλλιτεχνική κοινότητα».

Αναφερόμενη στη θεματική που επιλέγηκε για φέτος, δηλαδή «Ακολουθώντας Ίχνη και Γραμμές», που ορίστηκε από την επιμελήτρια Sana López Abellán, η Υφυπουργός είπε πως «μας καλεί να αναλογιστούμε πώς τα οπτικά και συμβολικά μοτίβα μπορούν να αποκαλύψουν την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Οι γραμμές και τα αποτυπώματα των διαδρομών μας λειτουργούν ως μαρτυρίες της αλληλεπίδρασής μας με τους άλλους και της σχέσης μας με το περιβάλλον» είπε.

Ανέφερε ακόμα πως «αντικατοπτρίζουν τις συνδέσεις που δημιουργούμε, τους κόμβους και τις συγκλίσεις που αφήνουν το αποτύπωμά τους στην ιστορία και στον πολιτισμό. Αυτά τα σημάδια δεν μας συνδέουν μόνο με το παρελθόν, αλλά ανοίγουν δρόμους για το μέλλον, υπενθυμίζοντάς μας ότι η δημιουργία και η κινητικότητα αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της ανθρώπινης εμπειρίας» σημείωσε.

Στον χαιρετισμό της η Δρ. Κασσιανίδου είπε επίσης πως «η φετινή Μπιενάλε καλεί τους επισκέπτες να περιηγηθούν στους διαφορετικούς εκθεσιακούς χώρους, τόσο στο αστικό κέντρο όσο και στις κοινότητες της ευρύτερης επαρχίας Λάρνακας. Με αυτόν τον τρόπο, η Λάρνακα μεταμορφώνεται σε ένα ζωντανό καμβά, όπου οι χώροι, οι πλατείες και τα κτήρια γίνονται μέρος της καλλιτεχνικής εμπειρίας, προσκαλώντας το κοινό σε ενεργή συμμετοχή και εξερεύνηση».

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού, συνέχισε «στηρίζει ενεργά τη διοργάνωση, παραχωρώντας χώρους στο Μουσείο Κώστα Αργυρού στον Μαζωτό – ένα κρατικό ίδρυμα που, μέσα από το πολυδιάστατο έργο του, έχει αναδειχθεί σε ζωντανό κύτταρο της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας, καθώς και σε περιφερειακό κόμβο πολιτισμού».

Επιπλέον πρόσθεσε «η φετινή Μπιενάλε χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Στήριξης Φεστιβάλ Τεχνών «Κύπρια» του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Το Πρόγραμμα «Κύπρια» αποτελεί εξειδικευμένο εργαλείο της χορηγικής πολιτικής του Υφυπουργείου, θέτοντας ως προτεραιότητες τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, την ανάπτυξη της οργανωτικής υποδομής και τον εμπλουτισμό του προγράμματος υφιστάμενων και μελλοντικών φεστιβάλ τεχνών».

Η Υφυπουργός Πολιτισμού ευχήθηκε «κάθε επιτυχία στη φετινή Μπιενάλε Λάρνακας και στη συνέχιση αυτής της σημαντικής προσπάθειας που ενισχύει τη θέση της Κύπρου στον διεθνή πολιτιστικό χάρτη. Η τέχνη, άλλωστε, αποτελεί γλώσσα οικουμενική· επικοινωνεί, συγκινεί και ενώνει ανθρώπους και πολιτισμούς».

Ταυτόχρονα εξέφρασε «ειλικρινή εκτίμηση στον Πολιτιστικό Οργανισμό Λάρνακας για τον υποδειγματικό συντονισμό της διοργάνωσης, καθώς και προς όλους τους χορηγούς, υποστηρικτές και συνεργάτες που με τη συμβολή τους την καθιστούν πραγματικότητα».

Καλώντας όλους τους επισκέπτες «να ακολουθήσουν τα ίχνη των καλλιτεχνών, να περιηγηθούν στους χώρους της έκθεσης και να συνδεθούν με την ποικιλία των εμπειριών και των νοημάτων που προσφέρονται» η Δρ. Κασσιανίδου ευχήθηκε ο θεσμός της Μπιενάλε Λάρνακας «να συνεχίσει να εξελίσσεται, να εμπνέει και να ενισχύει τη δημιουργική παρουσία της Κύπρου στο διεθνές πολιτιστικό γίγνεσθαι».

