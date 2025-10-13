Ο επικεφαλής του Δημοσιογραφικού Οργανισμού «Δίας» κ. Κωστής Χατζηκωστής προσέφερε δωρεάν στη βιβλιοθήκη της Ένωσης Συντακτών Κύπρου αντίτυπα έξι διαφορετικών τίτλων βιβλίων του δημοσιογραφικής υφής και κυπρολογικού ενδιαφέροντος.

Η παράδοση των βιβλίων έγινε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου «Δίας» κ. Χρύσανθο Τσουρούλλη.

Ο πρόεδρος της ΕΣΚ κ. Γιώργος Φράγκος, παραλαμβάνοντας τα βιβλία, εξήρε το δημοσιολογικό πάθος του κ. Χατζηκωστή για τα κοινά, όπως επίσης και τη συνέπειά του σε θέσεις αρχών στο Κυπριακό, όπως αυτά αποτυπώνονται στο δημοσιογραφικό – συγγραφικό του έργο.

Περαιτέρω ο κ. Φράγκος ευχαρίστησε θερμά τους κ.κ. Χατζηκωστή και Τσουρούλλη για την ευγενή και γενναιόδωρη χειρονομία τους.