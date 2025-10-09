Ο Ούγγρος συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025.

Η Επιτροπή ανέφερε ότι η βράβευσή του έγινε: «για το συναρπαστικό και οραματικό έργο του που, εν μέσω αποκάλυπτης τρομοκρατίας, επαναβεβαιώνει τη δύναμη της τέχνης»

Είναι γνωστός για τα μυθιστορήματά του, όπως:

Satantango

The Melancholy of Resistance

Seiobo There Below

Το έργο του εξερευνά την ανθρώπινη κατάσταση σε περιόδους χάους, την πνευματική αντοχή και τη δύναμη της τέχνης απέναντι στην καταστροφή.

Βιβλία του έγιναν ταινίες

Ο Λάσλο Κρασναχορκάι (László Krasznahorkai), Ούγγρος μυθιστοριογράφος και σεναριογράφος, είναι γνωστός για τα δύσκολα μυθιστορήματά του, συχνά αναφερόμενα ως μεταμοντέρνα, με δυστοπικά και μελαγχολικά θέματα.

Αρκετά από τα έργα του, όπως τα μυθιστορήματα Satantango (1985) και Η μελαγχολία της αντίστασης (1989), έχουν γυριστεί σε ταινίες από τον Ούγγρο σκηνοθέτη του κινηματογράφου Μπέλα Ταρ. Ο Κρασναχορκάι γράφει στην ουγγρική και στη γερμανική γλώσσα.

Με βάση τα στοιχήματα και τις προβλέψεις οι Can Xue και László Krasznahorkai ήταν τα ισόπαλα φαβορί. Σε στοιχηματικές αγορές, «έπαιζαν» ονόματα όπως Haruki Murakami, Mircea Cărtărescu, Anne Carson και Cristina Rivera Garza αναφέρονται ως ισχυροί υποψήφιοι.

