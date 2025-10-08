Η Ολομέλεια της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών αποφάσισε ομόφωνα να εκλέξει ως Εξωτερικό Μέλος της, τον Καθηγητή Κύπρο Νικολαΐδη. Ο Καθηγητής Νικολαΐδης εκλέχθηκε στην έδρα των Ιατρικών Επιστημών. Αναγνωρίζεται διεθνώς ως κορυφαίος στην εμβρυϊκή ιατρική και στην προγεννητική χειρουργική.

Στις πολυάριθμες συμβολές του, περιλαμβάνονται η καθιέρωση μεθόδων ανίχνευσης δομικών και χρωμοσωμιακών ανωμαλιών, καθώς και αποτελεσματικών ενδομήτριων θεραπευτικών παρεμβάσεων, όπως οι μεταγγίσεις αίματος στο έμβρυο και ο ενδοσκοπικός διαχωρισμός με λέιζερ επικοινωνούντων πλακουντιακών αγγείων σε μονοχοριονικά δίδυμα. Τυγχάνει διεθνώς αναγνώρισης ως ο θεμελιωτής της μέτρησης της αυχενικής διαφάνειας, της διαγνωστικής τεχνικής που συντελεί στον πρώιμο εντοπισμό των γενετικών μεταλλάξεων που σχετίζονται με το σύνδρομο Down, ενώ είναι πρωτοπόρος στην έρευνα και τις εφαρμογές Cell Free DNA testing για τον εντοπισμό χρωμοσωμικών ανωμαλιών στο περιφερικό αίμα της γυναίκας.

Ο Καθηγητής Νικολαΐδης είναι διεθνούς κύρους Καθηγητής Εμβρυϊκής Ιατρικής, Διευθυντής του Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine, King’s College Hospital, London και Ιδρυτής/Διευθυντής του Fetal Medicine Foundation. Στο πλαίσιο του προγεννητικού ελέγχου, ανέπτυξε ανιχνευτικές μεθόδους έγκαιρου εντοπισμού χρωμοσωμικών ανωμαλιών από το περιφερικό αίμα της εγκύου. Ηγήθηκε πολυάριθμων διεθνών κλινικών μελετών οι οποίες επιβεβαίωσαν τη μεγάλη χρησιμότητα της υπερηχογραφικής μέτρησης του τραχήλου κατά την 20η εβδομάδα κύησης για παρακολούθηση της έκβασης του τοκετού.

Στις πολυάριθμες διακρίσεις του περιλαμβάνονται το Αριστείο Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικα της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Χρυσό Μετάλλιο Ian Donald, το Χρυσό Μετάλλιο Eardley Holland, το European Maternity Prize, το Βραβείο Erich Sailing, καθώς και Επίτιμα Διδακτορικά από τα Πανεπιστήμια Κύπρου, Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Καίρου, Βαρσοβίας, Βουκουρεστίου, Άμστερνταμ, Μπουένος Άιρες και πολλά άλλα. Έχει εκλεγεί ως μέλος στην Εθνική Ακαδημία Ιατρικής των ΗΠΑ.

Η απόφαση λήφθηκε κατά την 66η Συνεδρία της Ολομέλειας της Ακαδημίας στις 17.9.2025, κατόπιν πρότασης της Τάξης των Θετικών Επιστημών. Δυνάμει της νομοθεσίας, τα Εξωτερικά Μέλη της Ακαδημίας είναι διακεκριμένες προσωπικότητες, πολίτες της Δημοκρατίας ή άλλων κρατών που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι αυτής, οι οποίες έχουν αναγνωρισμένο και ουσιώδες έργο, κατά την κρίση της Ακαδημίας, και διεθνή παρουσία ανάλογη με εκείνη των Τακτικών Μελών, και που με τα έργα και τις γνώσεις τους δύνανται, κατά την κρίση της Ακαδημίας, να συμβάλουν στο έργο της και στην πρόοδο της Δημοκρατίας γενικότερα.