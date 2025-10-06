Η αναγνώριση του Μουσείου Κώστα Αργυρού ως Confirmed Candidate για το Βραβείο Μουσείου Τέχνης της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων (European Museum Academy – EMA) αποτελεί σημαντικό σταθμό για το Μουσείο Κώστα Αργυρού, καθώς αναδεικνύει τον ρόλο του ως το μοναδικό μουσείο ναΐφ τέχνης στην Κύπρο και ως περιφερειακό κόμβο πολιτισμού, δημιουργίας και εκπαίδευσης, αναφέρει το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου το Μουσείο Κώστα Αργυρού συμμετείχε στο Ετήσιο Συνέδριο και στην Απονομή Βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων, που διοργανώθηκε στη Βουδαπέστη από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2025 από το Νομισματικό Μουσείο της Ουγγαρίας.

Το Μουσείο είχε ήδη επιλεγεί ως υποψήφιο για το Βραβείο Μουσείου Τέχνης, μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διακρίσεις στον χώρο των μουσείων, και η συμμετοχή του στη διοργάνωση και η διεκδίκηση του βραβείου επιβεβαίωσε την ενεργό παρουσία του στον ευρωπαϊκό μουσειακό διάλογο, αναφέρει περαιτέρω το Υφυπουργείο προσθέτοντας ότι στο συνέδριο παρευρέθηκαν 135 επαγγελματίες μουσείων από διάφορες χώρες, οι οποίοι μέσα από περισσότερες από 50 παρουσιάσεις αντάλλαξαν ιδέες, ανέδειξαν νέες τάσεις και συζήτησαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η μουσειολογία.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, η συμμετοχή στο Ετήσιο Συνέδριο και στην απονομή των Βραβείων της ΕΜΑ και η υποψηφιότητα για το Βραβείο Μουσείου Τέχνης για το 2025 αποτελούν τιμή για το Μουσείο, καθώς εντάσσουν το τοπικό πολιτιστικό του κεφάλαιο στον ευρωπαϊκό χάρτη.



Πηγή: ΚΥΠΕ