Ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού αναφέρει ότι στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, η αντιπρόεδρος του Οργανισμού «Σοφία για τα Παιδιά», Νόπη Νικολάου Τηλεμάχου, παρέδωσε σε λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων 3 αρχαία νομίσματα, τα οποία εντοπίστηκαν μέσα στο κουτί εισφορών του Οργανισμού, στο Αεροδρόμιο Λάρνακας.

Πρόκειται για ένα αργυρό τετράδραχμο του 2ου αιώνα π.Χ., ένα μπρούτζινο φόλλι του 4ου αιώνα μ.Χ. και ένα χάλκινο σαραντανούμμιο του 6ου- 7ου αιώνα μ.Χ. Τα νομίσματα εντάχθηκαν στη μόνιμη συλλογή του Κυπριακού Μουσείου και έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία καταγραφής, ψηφιοποίησης και συντήρησής τους.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ως το αρμόδιο Τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προστασία και διαχείριση της αρχαιολογικής κληρονομιάς της Κύπρου, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του στον οργανισμό «Σοφία για τα Παιδιά» για την παράδοση των αρχαιοτήτων που περιήλθαν στην κατοχή τους.

Με την ευκαιρία της εν λόγω παράδοσης και δεδομένου του τρόπου εντοπισμού τους, υπενθυμίζεται ότι η εμπορία αρχαιοτήτων αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά, ενώ παράλληλα η εξαγωγή αρχαιοτήτων (και γενικότερα των πολιτιστικών αγαθών) ρυθμίζεται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Ο ρόλος του κοινού και η συνεργασία του έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για την προστασία, διαφύλαξη και ανάδειξη της αρχαιολογικής μας κληρονομιάς, καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ