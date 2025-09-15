Από την εποχή της Φραγκοκρατίας έως σήμερα, τα ενετικά τείχη της Λευκωσίας στέκουν ως ζωντανά σύμβολα μνήμης και ταυτότητας. Οι προμαχώνες που κάποτε έφεραν τα ονόματα των χορηγών τους, μεταμορφώνονται πλέον σε χώρους στάθμευσης, συναυλιών ή αθλητικών δραστηριοτήτων, αποδεικνύοντας ότι η αρχιτεκτονική και οι δημόσιοι χώροι της πόλης αλλάζουν χρήση ανάλογα με τις ανάγκες της κοινωνίας.

Με αφορμή τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2025, το ερευνητικό project Προφορικής Ιστορίας People of Cyprus διοργανώνει στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου το διήμερο δράσεων «αντΕΙχήσεις: απόκρυφες ιστορίες της εντός των τειχών Λευκωσίας». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ξεναγήσεις, περιπάτους, συζητήσεις και εργαστήρια που αναδεικνύουν την αρχιτεκτονική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά των τειχών.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων



Σάββατο 20/9

Ξενάγηση: Τα τείχη της πρωτεύουσας μέσα από το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας

Εκπαιδευτικό εργαστήρι: Αναζητώντας τα Μυστικά των Τειχών

Περίπατος: Απόκρυφες ιστορίες των Τειχών

Ανοιχτή συζήτηση: Τα Τείχη και ο Χώρος: Ταυτότητα, Μνήμη, Πόλη



Κυριακή 21/9

Εργαστήρι προφορικής ιστορίας: Μια πόλη εντός και εκτός: Ανακαλύπτοντας τα Τείχη

Η συμμετοχή σε όλες τις δράσεις είναι δωρεάν, ωστόσο απαιτείται εγγραφή και κράτηση θέσης.