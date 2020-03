Gen X: Ποιοι ανήκουν στην γενιά που «γεννήθηκε» για καραντίνα;

Μήπως ανήκεις κι εσύ στην «σκληραγωγημένη» γενιά, την GenX;

Η γενιά Χ, δηλαδή αυτοί που είναι γεννημένοι το 1965-1980, είναι μία γενιά που ίσως μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τη νέα κατάσταση που δημιουργεί η επέλαση του κορονοϊού.

Πρόκειται για τη γενιά που έζησε περιόδους καθοριστικών αλλαγών για την κοινωνία, όπως για παράδειγμα την έξαρση των διαζυγίων. Ακόμα, ήταν η πρώτη γενιά που μεγάλωσε και με τους 2 γονείς να δουλεύουν, χωρίς ακόμα το σύστημα να έχει προσαρμοστεί πλήρως (π.χ. με ολοήμερα σχολεία). Ιδιαίτερα για τις χωρισμένες και παράλληλα εργαζόμενες μητέρες τα πράγματα ήταν ακόμα πιο δύσκολα.

Σύμφωνα με το Upworthy.com, πρόκειται για μια ανεξάρτητη γενιά, που έμαθε να τα βγάζει πέρα μόνη της. Η Gen X είναι οι σιωπηλοί επιζώντες, η γενιά που ίσως με έναν κυνικό, πεσιμιστικό και πονηρό τρόπο κατάφερε να διαπραγματευτεί και να βγει νικήτρια μέσα από ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις.

Και καθώς οι επιστήμονες στον τομέα της υγείας ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να μένουν σπίτι και να τηρούν κοινωνικές αποστάσεις, οι άνθρωποι της γενιάς X μοιάζουν περισσότερο έτοιμοι γι'αυτό.

Μεγάλωσαν αυτοσχεδιάζοντας και διασκεδάζοντας, με όποιον τρόπο μπορούσαν να φανταστούν και κυρίως χωρίς γονική επίβλεψη. Η Gen X μεγάλωσε διαβάζοντας βιβλία ή ακούγοντας ραδιόφωνο, χωρίς Facebook, Instagram και Netflix.

Πηγή: news247.gr

Us #GenX kids grew up learning how to entertain ourselves with only four tv channels, a VCR and no internet. We’ll be just fine during the #coronapocolypse.