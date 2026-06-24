Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δεν επηρεάζουν μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τα κατοικίδια, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στη ζέστη. Η σωστή φροντίδα κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς η πρόληψη και η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων θερμικής καταπόνησης μπορούν να αποδειχθούν σωτήριες, σύμφωνα με διεθνείς κτηνιατρικούς οργανισμούς.

Τις ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες, οι βόλτες των σκύλων θα πρέπει να πραγματοποιούνται νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, όταν οι καιρικές συνθήκες είναι πιο ήπιες. Η έντονη άσκηση κατά τις μεσημεριανές ώρες καλό είναι να αποφεύγεται, καθώς μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τον οργανισμό τους.

Η συνεχής πρόσβαση σε φρέσκο και δροσερό νερό είναι απαραίτητη. Αν το ζώο βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο, πρέπει να διαθέτει σκιερό και καλά αεριζόμενο σημείο για προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.

Οι ειδικοί συστήνουν όπου είναι δυνατόν τα κατοικίδια να παραμένουν στο εσωτερικό του σπιτιού σε δροσερό περιβάλλον και να βγαίνουν έξω όταν πέφτει η θερμοκρασία. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις καυτές επιφάνειες, όπως η άσφαλτος και τα πεζοδρόμια, που μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα στις πατούσες των ζώων. Ο λεγόμενος «κανόνας των πέντε δευτερολέπτων» αποτελεί έναν απλό τρόπο ελέγχου. Δηλαδη, αν το πίσω μέρος του χεριού δεν μπορεί να παραμείνει πάνω στην επιφάνεια για πέντε δευτερόλεπτα, τότε αυτή είναι υπερβολικά ζεστή και για το κατοικίδιο.

Αν και οι γάτες θεωρούνται πιο ανθεκτικές στις υψηλές θερμοκρασίες, εξακολουθούν να κινδυνεύουν από την υπερβολική ζέστη. Η διατήρηση ενός δροσερού περιβάλλοντος στο σπίτι, με τη χρήση ανεμιστήρα ή κλιματισμού, συμβάλλει σημαντικά στην ευεξία τους, ενώ οι ψυχρές επιφάνειες, όπως τα πλακάκια, αποτελούν ιδανικά σημεία.

Επειδή οι γάτες συχνά δεν πίνουν αρκετό νερό, συνιστάται η τοποθέτηση περισσότερων δοχείων με νερό σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού, ώστε να ενθαρρύνονται να ενυδατώνονται συχνότερα. Παράλληλα, η προσθήκη υγρής τροφής στη διατροφή τους μπορεί να ενισχύσει την πρόσληψη υγρών.

Ο καθηγητής Μπάρι Κέλογκ, σημειώνει «Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι δεν είναι μόνο η θερμοκρασία περιβάλλοντος, αλλά και η υγρασία που μπορεί να επηρεάσει το κατοικίδιό σας», και προσθέτει «Τα ζώα λαχανιάζουν προκειμένουν να εξατμίσουν την υγρασία από τους πνεύμονές τους, κάτι που απομακρύνει τη θερμότητα από το σώμα τους. Εάν η υγρασία είναι πολύ υψηλή, δεν μπορούν να κρυώσουν και η θερμοκρασία τους θα εκτοξευθεί σε επικίνδυνα επίπεδα - πολύ γρήγορα».

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η θερμοπληξία αποτελεί επείγουσα κατάσταση και μπορεί να αποβεί μοιραία για ένα ζώο. Σημάδια που απαιτούν άμεση κινητοποίηση είναι η έντονη και γρήγορη αναπνοή, η υπερβολική σιελόρροια, τα πολύ κόκκινα ή υπερβολικά ωχρά ούλα, η αδυναμία, η σύγχυση, το τρέμουλο, καθώς και οι εμετοί. Σε περίπτωση εμφάνισης αυτών των συμπτωμάτων, το ζώο πρέπει να μετακινηθεί στη σκιά ή σε έναν κλιματιζόμενο χώρο. Τοποθετήστε παγοκύστες ή κρύες πετσέτες στο κεφάλι, το λαιμό και το στήθος τους ή ρίξτε δροσερό νερό πάνω τους, όχι κρύο. Επιπλέον είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει άμεση επικοινωνία με κτηνίατρο.

Επίσης, οι κτηνίατροι υπογραμμίζουν ότι τα κατοικίδια δεν πρέπει ποτέ να παραμένουν μόνα μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ακόμη και για λίγα λεπτά, καθώς η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος μπορεί να αυξηθεί επικίνδυνα σε ελάχιστο χρόνο. Παράλληλα, συμβουλεύουν να αποφεύγεται το πλήρες ξύρισμα του τριχώματος, καθώς το τρίχωμα λειτουργεί ως φυσική προστασία τόσο από τη ζέστη όσο και από την ηλιακή ακτινοβολία.

Η σωστή φροντίδα και η αυξημένη προσοχή απο εμάς κατά τις ημέρες του καύσωνα μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ασφάλεια και την υγεία των τετράποδων φίλων μας.