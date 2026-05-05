Στην εκπομπή Μεσημέρι και κάτι, φιλοξενήθηκε ο μαιευτής Χρήστος Βρακάς, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Μαίας. Ένα επάγγελμα που παρά την ανάγκη ύπαρξης του, η πλειοψηφία δεν γνωρίζει την συμβολή του. Όπως πολύ σωστά σημειώθηκε στην εκπομπή το επάγγελμα αυτό ήταν ανέκαθεν γυναικοκρατούμενο, αλλά τα τελευταία χρόνια υπήρξε ενδιαφέρον και από τους άνδρες.

Κάτι που όπως ανάφερε ο κ. Βρακάς ήταν πολύ δύσκολο στην αρχή. «Αποτελούμε μια πολύ μικρή μερίδα του συνόλου, αλλά το κάνουμε γιατί το αγαπούμε, μας ενδιαφέρει το λειτούργημα και αγαπάμε την μαιευτική»

Η μαία και ο μαιευτής είναι τα άτομα που είναι δίπλα στην γυναίκα καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. «Δεν είναι μόνο τη στιγμή της γέννας δίπλα στην γυναίκα», υπογράμμισε ο κ. Βρακάς.

Η μαία είναι υπεύθυνη να συμβουλεύσει, να δώσει πληροφορίες, τόσο στην γυναίκα, όσο και στον άνδρα και στην οικογένεια γενικά. Κυρίως πρέπει να δίνει έγκυρες πληροφορίες γύρω από το κομμάτι της εγκυμοσύνης, της μητρότητας και να στηρίξει καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του «όμορφου ταξιδιού», σημειώνει ο κ. Βρακάς.

«Η μαία είναι 24 ώρες το 24ώρο δίπλα από την γυναίκα, και αυτό κάνει την διαφορά σε σχέση με άλλα επαγγέλματα», προσθέτει.

Το πιο σημαντικό είναι ότι δίνεται στην γυναίκα η ευκαιρία και το δικαίωμα εξερεύνησης των επιλογών της σχετικά με την γέννα.

Ο Χρήστος Βρακάς έχει 11ετή εμπειρία στον χώρο της μαιευτικής, και αναφέρει πως ο χώρος είναι γεμάτος από ευτυχισμένες στιγμές. Ο ίδιος περιγράφει την παρουσία του στον τοκετό της κόρης του ως μια από τις ομορφότερες στιγμές της καριέρας του.

Την ίδια στιγμή ο κ. Βρακάς, ανάφερε πως η αγάπη του για την μαιευτική «γεννήθηκε» κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην νοσηλευτική. «Ερωτεύτηκα τον θάλαμο της νοσηλευτικής, ήταν λες και γύρισε ένας διακόπτης μέσα μου, το ερωτεύτηκα».

Σχετικά με την γνωστή απορία φυσιολογικός τοκετός ή καισαρική, ο κ. Βρακάς τονίζει ότι ο φυσιολογικός τοκετός είναι καλύτερος με διαφορά. Ο φυσιολογικός τοκετός είναι τόσο καλός όσο για την γυναίκα, όσο και για το νεογνό. Προσθέτει στη συνέχεια πως η ανάρρωση μετά τον φυσιολογικό τοκετό γίνεται πολύ γρηγορότερα απ’ ότι με καισαρική.

Διαβάστε επίσης: «Μαγικά μανιτάρια» το κλειδί κατά του καπνίσματος; – Τι δείχνει νέα έρευνα