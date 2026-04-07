Στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι μίλησε ο Δρ. Παναγιώτης Βαβαγιάννης, Κλινικός Διαιτολόγος- Διατροφολόγος σχετικά με την νηστεία στην Μεγάλη Εβδομάδα, επεξηγώντας πως μπορεί να γίνει πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

Όπως ανάφερε ο δρ. Βαβαγιάννης, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας οργάνωσης η οποία πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένη για να έχει οφέλη για την υγεία μας.

Συγκεκριμένα τόνισε πως «Αν καταφέρουμε και εξασφαλίσουμε τις απαραίτητες προσλήψεις στην πρωτεΐνη, στους υδατάνθρακες, στο λίπος, αλλά και στις βιταμίνες, στα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία, τότε η διατροφή μας είναι πλήρης».

Σχετικά με την αναπλήρωση του ψαριού ο ίδιος σχολίασε πως «Μπορούμε να πάρουμε ζωτική πρωτεΐνη από τα θαλασσινά και επίσης υπάρχει η περίπτωση να πάρουμε και φυτική πρωτεΐνη». Όπως ανέφερε η κατανάλωση οσπρίων, ξηρών καρπών, προϊόντων σόγιας θεωρείτε εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης.

Στην συνέχεια πρόσθεσε πως τα όσπρια μαζί με κάποιο αμυλούχο τρόφιμο όπως ρύζι, πλιγούρι ή φαγόπυρο παρέχουν πρόζευση όλων των απαραίτητων αμυνοψών που χρειάζεται ο οργανισμός

Αυτό που τόνισε ιδιαίτερα ο δρ. Βαβαγιάννης είναι ο τρόπος και η ποσότητα κατανάλωσης υδατανθράκων. Μάλιστα δήλωσε πως «Μπορούμε να έχουμε φρούτα και λαχανικά ή αποξηραμένα φρούτα στη μορφή του σνακ. Είτε να συνοδεύουμε το κυρίως γεύμα, με σαλάτα για να εξασφαλίζουμε την απαραίτητη πρόσληψη σε βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία».

Κλείνοντας ο δρ. Παναγιώτης μίλησε για τα υποκατάστατα τρόφιμα - vegan, soya, plant base,και συγκεκριμένα αυτό που υπογράμμισε ήταν, η ανάγκη για περισσότερη προσοχή στην αγορά τέτοιων προϊόντων, εφόσον κάποια είναι αρκετά επεξεργασμένα. Από την άλλη αναφέρει πως κάποια είναι εξαιρετικά προϊόντα. Ανέφερε χαρακτηριστικά «Εξαιρετικά τα προϊόντα σόγιας και τόφου, το οποίο είναι υψηλό σε πρωτεΐνη, έχει Ω3 λιπαρά και δεν έχει κορεσμένα».



