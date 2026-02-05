H Βουλή ανανεώνει τη δέσμευσή της για ενίσχυση της έρευνας, της φροντίδας και της υποστήριξης προς όλους όσοι αγωνίζονται ενάντια στην ασθένεια του καρκίνου, αλλά και προς τις οικογένειές τους, δήλωσε η Πρόεδρος του Σώματος Αννίτα Δημητρίου σε προ ημερησίας διατάξεως αναφορά στην Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου ενώπιον της Ολομέλειας.

Η κ. Δημητρίου είπε ότι η χθεσινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, αποτελεί ευκαιρία ευαισθητοποίησης και δράσης για την ενίσχυση της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της αντιμετώπισης του καρκίνου.

Πρόσθεσε ότι ο καρκίνος δυστυχώς παραμένει παγκοσμίως μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις στη δημόσια υγεία και επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους και οικογένειες.

"Το παγκόσμιο σύνθημα για την περίοδο 2025-2027 «United by Unique» υπογραμμίζει ότι κάθε άνθρωπος και κάθε εμπειρία καρκίνου είναι μοναδικά και ότι η παρεχόμενη φροντίδα πρέπει να χαρακτηρίζεται από σεβασμό στην ατομικότητα, την ιστορία και την αξιοπρέπεια του ατόμου", είπε η Πρόεδρος της Βουλής.

Επεσήμανε ότι στην Κύπρο συνεχίζουμε να ενισχύουμε τις προσπάθειες για πρόληψη, ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και βελτίωση της έκβασης της νόσου, με στόχο έναν κόσμο όπου ο καρκίνος αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια και συμπαράσταση και τα αποτελέσματα για την υγεία του ασθενή είναι τα καλύτερα δυνατά.

Πηγή: ΚΥΠΕ