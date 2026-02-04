Ερευνητές από το Imperial College του Λονδίνου ξεκινούν μια πρωτοποριακή μελέτη για να διαπιστώσουν αν οι αγοραστικές συμπεριφορές που εμφανίζονται στα δεδομένα των καρτών επιβράβευσης αλυσίδων λιανικής μπορούν να αποκαλύψουν πρώιμα προειδοποιητικά σημάδια καρκίνου.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, πολλοί τύποι καρκίνου ξεκινούν με ήπια συμπτώματα, όπως φούσκωμα, δυσπεψία ή κόπωση. Πριν απευθυνθούν σε γιατρό, οι περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να ανακουφιστούν, αγοράζοντας παυσίπονα ή σκευάσματα για το στομάχι.

Η ερευνητική ομάδα πιστεύει ότι εντοπίζοντας αυτές τις αγοραστικές τάσεις, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν εργαλεία για πολύ πιο έγκαιρη ιατρική παρέμβαση.

Η νέα μελέτη, με την ονομασία CLOCS-2, θα είναι μία από τις μεγαλύτερες του είδους της, με τη συμμετοχή σχεδόν 3.000 εθελοντών σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Το δείγμα θα αποτελείται από 1.450 ασθενείς που έχουν ήδη διαγνωστεί με καρκίνο και 1.450 υγιείς συμμετέχοντες ως ομάδα ελέγχου.

Οι ερευνητές θα εστιάσουν σε δέκα τύπους καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων του παγκρέατος, του στομάχου, του παχέος εντέρου, των ωοθηκών και του ήπατος. Στόχος τους είναι να καθορίσουν ένα «κατώφλι» αγορών που ξεχωρίζει τις συνήθειες ενός υγιούς ατόμου από εκείνες κάποιου που νοσεί.

Η ανίχνευση τέτοιων σχετικά μικρών αλλαγών στις αγοραστικές συνήθειες των ανθρώπων θα μπορούσε να τους ωθήσει να μιλήσουν στον γιατρό τους για περαιτέρω διερεύνηση.

Η πρωτοβουλία βασίζεται στην επιτυχία προηγούμενης έρευνας, η οποία απέδειξε ότι η αυξημένη αγορά παυσίπονων και φαρμάκων για δυσπεψία μπορούσε να προδώσει τον καρκίνο των ωοθηκών έως και οκτώ μήνες πριν την ιατρική διάγνωση.

Ο καθηγητής Τζέιμς Φλάναγκαν από το Imperial College, επικεφαλής της μελέτης, δήλωσε: «Αυτή η μελέτη έχει τελικά τη δυνατότητα να φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε καθημερινά δεδομένα για να κατανοήσουμε και να βελτιώσουμε την υγεία των ανθρώπων. Θα δούμε αν η αναδρομή στο ιστορικό αγορών μπορεί να μας δώσει ενδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο αρχίζουν να εμφανίζονται διαφορετικές παθήσεις».

Ο καθηγητής σημείωσε επίσης ότι οι συσχετισμοί δεν είναι πάντα οι προφανείς. Ενώ η αγορά καθαρτικών μπορεί να αναμένεται σε περιπτώσεις καρκίνου του εντέρου, η προηγούμενη έρευνα έδειξε μια απροσδόκητη σύνδεση μεταξύ φαρμάκων δυσπεψίας και καρκίνου των ωοθηκών.

Εάν τα αποτελέσματα της έρευνας είναι θετικά, το επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού συστήματος ειδοποιήσεων το οποίο θα παρακολουθεί τα δεδομένα αγορών και θα ειδοποιεί τον καταναλωτή όταν εντοπίζει ύποπτα μοτίβα, προτρέποντάς τον να επισκεφθεί τον γιατρό του.

Η μελέτη χρηματοδοτείται από την οργάνωση Cancer Research UK και πραγματοποιείται με τη συνεργασία ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, το Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ και το Πανεπιστήμιο του Λάνκασαϊρ.

