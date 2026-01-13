Σε εφαρμογή τέθηκαν σε όλη την ΕΕ οι νέες διατάξεις που επιβάλλουν υποχρεωτική και εναρμονισμένη παρακολούθηση των «παντοτινών χημικών» (PFAS) στο πόσιμο νερό, στο πλαίσιο της αναθεωρημένης Οδηγίας για το Πόσιμο Νερό.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο συστηματικός έλεγχος των υδάτων θεσπίζεται για πρώτη φορά για τα PFAS, με τα κράτη μέλη να υποχρεούνται να καταγράφουν τα επίπεδά τους, να διαβιβάζουν τα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να αναφέρουν υπερβάσεις ορίων, περιστατικά και τυχόν παρεκκλίσεις.

Σύμφωνα με τη νέα Οδηγία, σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων, οι αρχές οφείλουν να λάβουν άμεσα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας και να ενημερώνουν το κοινό. Τα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν κλείσιμο μολυσμένων γεωτρήσεων, προσθήκη σταδίων επεξεργασίας για την απομάκρυνση PFAS ή περιορισμό της χρήσης του νερού.

Το νέο, απλουστευμένο σύστημα αναφοράς εντάσσεται στη Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Υδάτων και στον στόχο της ΕΕ για καθολική πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό. Το 2024 η Κομισιόν εξέδωσε τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη μέτρηση των PFAS εν συνόλω (PFAS Total και Sum of PFAS), έπειτα από διαβούλευση με τα κράτη-μέλη.

Η αναθεωρημένη Οδηγία είχε υιοθετηθεί το 2020 και έπρεπε να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο έως τον Ιανουάριο του 2023, θέτοντας νέα, αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας για το πόσιμο νερό σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πηγή: ΚΥΠΕ