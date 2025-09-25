Τη στήριξη του Υπουργείου Υγείας στην Αιματολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) εξέφρασε το βράδυ της Πέμπτης ο Υπουργός Μιχάλης Δαμιανός, στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 30 χρόνων λειτουργίας της Κλινικής.

Πραγματοποιώντας σύντομη αναδρομή στην ιστορία της Αιματολογικής Κλινικής, ο κ. Δαμιανός επεσήμανε ότι «το καταξιωμένο επιστημονικό προσωπικό που την απαρτίζει παρέχει στον μέγιστο βαθμό τις υπηρεσίες του προς όφελος των ασθενών και, κατ’ επέκταση, ολόκληρης της κοινωνίας».

«Το έργο της κλινικής σας έχει τύχει αναγνώρισης και επάξια της έχουν απονεμηθεί διάφορα βραβεία», πρόσθεσε.

Ο Υπουργός Υγείας σημείωσε ότι στις δραστηριότητες της Κλινικής μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η παρακολούθηση ασθενών με καλοήθη και κακοήθη αιματολογικά νοσήματα, η διενέργεια οστεομυελικών βιοψιών, η διενέργεια και αξιολόγηση μυελογραμμάτων και επιχρισμάτων περιφερικού αίματος.

Στις δραστηριότητες της Κλινικής περιλαμβάνονται επίσης η εκπαίδευση ειδικευομένων στην Αιματολογία, η λειτουργία εξειδικευμένου Ιατρείου αναφοράς για έλεγχο και παρακολούθηση ασθενών με Αιμορροφιλία, η λειτουργία μονάδας ημερήσιας φροντίδας, καθώς και η διενέργεια αυτόλογων μεταμοσχεύσεων μυελού των οστών και λήψης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων από ασθενείς και εθελοντές δότες μυελού των οστών για σκοπούς μεταμόσχευσης, ανέφερε.

«Η Αιματολογική Κλινική αποτελεί κέντρο για την Αυτόλογη Μεταμόσχευση Περιφερικών Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων στην Κύπρο (ΑΜΑΑΚ)», είπε ο κ. Δαμιανός.

«Η προσφορά της Κλινικής δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς και στις θεραπείες· αποτυπώνεται στις χιλιάδες ζωές που άλλαξαν, στις οικογένειες που βρήκαν ελπίδα, στην κοινωνία που απέκτησε ένα ισχυρό στήριγμα», τόνισε.

Την ίδια ώρα, εξέφρασε την εκτίμησή του για το αξιόλογο έργο που άοκνα επιτελεί η Αιματολογική Κλινική επί τρεις δεκαετίες προς όφελος της κοινωνίας. «Εύχομαι να συνεχίσετε με το ίδιο πάθος και αφοσίωση για πολλές ακόμη», πρόσθεσε.

Καταληκτικά, διαβεβαίωσε ότι «το Υπουργείο Υγείας στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειές σας, που στόχο έχουν τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πάσχοντες συμπολίτες μας με στόχο τη βελτίωση και διατήρηση της υγείας τους».