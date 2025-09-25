Tα μαστογραφικά κέντρα έχουν ανακαινιστεί και εξοπλιστεί με νέους ψηφιακούς μαστογράφους τελευταίας τεχνολογίας, με δυνατότητα τομοσύνθεσης, προσφέροντας ένα φιλόξενο, ασφαλές και άνετο περιβάλλον για όλες τις γυναίκες που προσέρχονται για τον προληπτικό έλεγχο, δήλωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιανός στο περιθώριο επίσκεψη που πραγματοποίησε στο Κέντρο Μαστού στην Αγλαντζιά, το οποίο στεγάζεται στο Κέντρο Υγείας Αγλαντζιάς.

Ο κ. Δαμιανός κάλεσε όλες τις γυναίκες που εμπίπτουν στις ηλικιακές ομάδες που καλύπτει το πρόγραμμα να συμμετάσχουν ενεργά στον προληπτικό αυτό έλεγχο. «Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές, γι’ αυτό η συμμετοχή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική» σημείωσε.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Υπουργός ανέφερε ότι ο ανιχνευτικός έλεγχος στο πλαίσιο του προγράμματος προληπτικού ελέγχου δεν καλύπτεται από το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ), καθώς αποτελεί ξεχωριστό πρόγραμμα δημόσιας υγείας και, ως εκ τούτου, παρέχεται εντελώς δωρεάν από το Υπουργείο Υγείας.

Είπε επίσης ότι το Πληθυσμιακό Πρόγραμμα Ανίχνευσης Καρκίνου του Μαστού, που υλοποιείται σε όλες τις πόλεις της Κύπρου από το 2003, απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών, σύμφωνα με τις τελευταίες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Ο κύριος στόχος μας είναι η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και η μείωση της θνησιμότητας μέσα από σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους,» δήλωσε ο κ. Δαμιανός.

Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε επίσης ότι «το προσωπικό παρακολουθεί συνεχώς εκπαιδευτικά προγράμματα, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα υπηρεσιών και ενημέρωσης στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και πρακτικές» Σημείωσε επιπλέον, πως η διαδικασία γίνεται πλέον με τη χρήση ηλεκτρονικών εγγράφων (paperless), κάνοντας τη διαχείριση πιο αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον.

Το Κέντρο Μαστού στην Αγλαντζιά είναι ένα από τα κέντρα, όπου το Υπουργείο Υγείας υλοποιεί μια από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες, που αφορά στην πρόληψη και στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού στην Κύπρο.

Πηγή: ΚΥΠΕ