«Με στόχο την καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση των ασθενών, τίθεται από αύριο, 18 Σεπτεμβρίου, σε λειτουργία το νέο, υπερσύγχρονο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας», όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΟΚΥπΥ.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι «στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του, ο Οργανισμός προχωρά σε ουσιαστικές αλλαγές και επενδύσεις με στόχο τη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας του ασθενή και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των επειγόντων περιστατικών. Το νέο ΤΑΕΠ, πλήρως εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας ιατρικά μηχανήματα και ειδικά διαμορφωμένους θαλάμους, στελεχώνεται από έμπειρο ιατρικό, νοσηλευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό, εκπαιδευμένο στην άμεση αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών. Ο καινούργιος χώρος, δημιουργεί ένα ασφαλές, λειτουργικό και ανθρώπινο περιβάλλον, ενισχύοντας την ποιότητα και την ταχύτητα της παρεχόμενης φροντίδας.

Ο Οργανισμός ενημερώνει το κοινό ότι η είσοδος του νέου ΤΑΕΠ βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του παλιού κτιρίου. Η διέλευση πραγματοποιείται από την κεντρική είσοδο του παλιού κτηρίου, όπου υπάρχει δυνατότητα σύντομης στάσης για τη γρήγορη εξυπηρέτηση των επειγόντων περιστατικών, ενώ ο χώρος στάθμευσης παραμένει ο ίδιος.

Το νέο ΤΑΕΠ αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και την άμεση φροντίδα όλων των ασθενών που χρειάζονται επείγουσα περίθαλψη. Ο ΟΚΥπΥ ευχαριστεί θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού έργου, καθώς και τους πολίτες για την κατανόηση και τη συνεργασία τους κατά την περίοδο προετοιμασίας».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας στον σύνδεσμο που ακολουθεί https://www.shso.org.cy/klinikes-geniko-nosokomeio-larnakas/.