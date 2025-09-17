Η ασφαλής φροντίδα της μητέρας και του νεογνού από τα πρώτα στάδια της ζωής αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Υγείας, το οποίο έχει θέσει σε εφαρμογή ολοκληρωμένες στρατηγικές πολιτικής για τη βελτίωση της μητρικής και παιδικής υγείας, αναφέρει, σε μήνυμα του, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Ασθενών, ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός.

Ο κ. Δαμιανός σημειώνει πως το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφάλειας Ασθενών “Ασφαλής φροντίδα για κάθε νεογέννητο και κάθε παιδί”, και το σύνθημα “Ασφάλεια ασθενών από την αρχή!” τονίζουν πόσο ζωτικής σημασίας είναι η επένδυση στην προστασία και προαγωγή στη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών.

Αναφέρει, επίσης, ότι το Υπουργείο Υγείας έχει καταβάλει σημαντική προσπάθεια, στο πλαίσιο ενίσχυσης της ασφάλειας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στη φροντίδα νεογνών και παιδιών.

«Έχουν αναπτυχθεί και συνεχίζουν να βελτιώνονται πρωτοβουλίες που αφορούν στην εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ασφαλούς πρακτικής, την εφαρμογή αυστηρών ελέγχων και την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών που συμβάλλουν στην πρόληψη των λαθών», σημειώνει.

Αναφέρει, παράλληλα, ότι έχουν επενδύσει σε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, ώστε κάθε γονιός να γνωρίζει τα δικαιώματά του και να μπορεί να συμμετέχει ενεργά στη φροντίδα του παιδιού του, συμβάλλοντας στην έγκαιρη αναγνώριση κινδύνων και στη βελτίωση της ασφάλειας.

«Η ασφαλής φροντίδα της μητέρας και του νεογνού από τα πρώτα στάδια της ζωής αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Υγείας, το οποίο έχει θέσει σε εφαρμογή ολοκληρωμένες στρατηγικές πολιτικής για τη βελτίωση της μητρικής και παιδικής υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, προωθούνται ο φυσιολογικός τοκετός και η μείωση της προωρότητας, σε συνεργασία με Μαιευτικές Κλινικές και Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, ενώ δίνεται έμφαση στην πρόληψη, στην έγκαιρη ανίχνευση κινδύνων και στη βελτίωση των προγεννητικών υπηρεσιών», προσθέτει.

Σημειώνει, επίσης, ότι συνεχίζονται και εμπλουτίζονται δράσεις για την ενίσχυση του μητρικού θηλασμού, εφαρμόζοντας την Εθνική Στρατηγική για τον Θηλασμό, μέσω της προώθησης της λειτουργίας φιλικών προς τα βρέφη μονάδων υγείας, της επιμόρφωσης των επαγγελματιών υγείας, της δημιουργίας χώρων θηλασμού σε δημόσιους και εργασιακούς χώρους και της διοργάνωσης ενημερωτικών δράσεων για το ευρύ κοινό.

«Η πρόληψη δεν είναι μια μονόπλευρη ευθύνη, αλλά μια κοινή δέσμευση που απαιτεί συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων: των επαγγελματιών υγείας, των διοικήσεων των νοσοκομείων, των οικογενειών και της κοινωνίας ευρύτερα. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζεται πιλοτικά και ο θεσμός της Κοινοτικής Μαιευτικής στο Γενικό Σύστημα Υγείας, παρέχοντας στήριξη στις γυναίκες τόσο στο προγεννητικό όσο και στο μεταγεννητικό στάδιο, ενισχύοντας τη διαχείριση της μητρότητας», προσθέτει.

Καταλήγοντας, ο Υπουργός Υγείας επισημαίνει ότι μόνο μέσα από αυτή τη συλλογική προσπάθεια μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι κάθε νεογέννητο και κάθε παιδί λαμβάνει φροντίδα που σέβεται την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια, από την πρώτη στιγμή.