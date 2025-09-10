Σε καταγγελίες για τον θάνατο τετραπληγικής γυναίκας στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας προχώρησε ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, Δημήτρης Λαμπριανίδης.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση έγραψε ότι «Ψες χάσαμε μια τετραπληγική γυναίκα 62 ετών. Έπασχε από μια σπάνια μορφή μυελοπάθειας προοδευτικής μορφής. Είχε πυρετό και ταχυπαλμία. Μεταφέρθηκε ΤΑΕΠ ΓΝΛ στις 8.30πμ και την είδε Ιατρός, ειδικευόμενη/ος Πνευμονολόγος, 8 ώρες μετά, μετά από πιέσεις. Έγινε εισαγωγή στο Πνευμονολογικό ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ, απόγευμα, ενώ η υγεία της είχε φανερά χειροτερέψει. Όταν μετακινήθηκε στο πνευμονολογικό, τη νύχτα έπαθε ανακοπή και την πήραν εντατική. Στην εντατική Ιατρός ενημέρωσε τους συγγενείς ότι η ασθενής, μετά την ανακοπή έμεινε χωρίς οξυγόνο για περισσότερα από 20 λεπτά και καταστράφηκαν τα όργανα της. Οι συγγενείς ακόμα δεν γνωρίζουν αιτία θανάτου ούτε πως εξελίχθηκε τόσο σοβαρά και δεν μπόρεσαν ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο να τη σώσουν. Πόσο βασανιστηκά έχασε τη ζωή της αυτή η γυναίκα; Αυτά εντός ΓεΣΥ εν έτη 2025 σε Ευρωπαική χώρα. Σε ένα πλούσιο, γενναιώδορο σύστημα υγείας χωρίς την απαιτούμενη/απαραίτητη ασφάλεια και ποιότητα προς τους ασθενείς. Οι αρμόδιοι όλα καλά; Σήμερα είναι Τετάρτη και αύριο ακόμα μια Πέμπτη;

ΤΑΕΠ με 8 τουλάχιστον ώρες αναμονής;».

Σε επικοινωνία του SigmaLive με τον ΟΚΥπΥ, μας αναφέρθηκε ότι η συγκεκριμένη καταγγελία θα εξεταστεί για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έγινε.

Δείτε την ανάρτηση: