Οι καρδιακές παθήσεις αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου στην Κύπρο, αντιστοιχώντας στο 25% όλων των θανάτων. Το νοσηλευτήριο Υγεία, το μεγαλύτερο ιδιωτικό νοσηλευτήριο στην Κύπρο εντός ΓεΣΥ, ανταποκρίνεται δυναμικά στις ανάγκες των ασθενών με καρδιακές παθήσεις, με τη λειτουργία πρότυπου Κέντρου Καρδιάς.

Το Κέντρο Καρδιάς του Υγεία προσφέρει όλο το φάσμα υπηρεσιών πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης καρδιακών παθήσεων, καλύπτοντας τις ειδικότητες της Καρδιολογίας, Επεμβατικής Καρδιολογίας και Καρδιοχειρουργικής.

Το Κέντρο Καρδιάς του Υγεία αποτελεί την πρώτη επιλογή για τους ασθενείς του, για τους ακόλουθους λόγους:

1.Προσφέρει καινοτόμες θεραπείες που αυξάνουν την πιθανότητα επιβίωσης του ασθενούς, μέσω εξειδικευμένου και τελευταίας τεχνολογίας ιατρικού εξοπλισμού

Το Υγεία είναι το μόνο ιδιωτικό νοσηλευτήριο στην Κύπρο, το οποίο διαθέτει την αντλία υποστήριξης της αριστερής κοιλίας Impella. Πρόκειται για μία αντλία, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί σε καρδιογενές σοκ, δίνοντας χρόνο στην καρδιά να ανακάμψει και μειώνοντας τη θνησιμότητα ενός ασθενή κατά 13%, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να σωθεί μία ακόμη ζωή.

2. Διαθέτει μια ολοκληρωμένη ομάδα φροντίδας καρδιάς που καλύπτει όλο το φάσμα υπηρεσιών από την πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία μέχρι και την αποκατάσταση

Το Κέντρο Καρδιάς του Υγεία διαθέτει μια ολοκληρωμένη ομάδα η οποία είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις πλέον απαιτητικές καρδιακές παθήσεις, διασφαλίζοντας την ασφάλεια και το συντονισμό της φροντίδας του ασθενούς:

Ιατρούς Επειγόντων Περιστατικών

Καρδιολόγους (Δρ Νικόλαος Ζωγράφος, Δρ Νέαρχος Μάρκος Αγαθαγγέλου, Δρ Μάριος Θεοδότου, Δρ Ασπασία Θανασιά)

Καρδιοχειρουργούς (Δρ Νικόλαος Μούρτζης)

Επεμβατικούς Καρδιολόγους (Δρ Χάρις Μάμιλου, Δρ Ηλίας Κουτσογεώργης, Δρ Χρυσόστομος Μαυρουδής)

Θωρακοχειρουργούς (Δρ Δημήτριος Ασημομύτης)

Eξωσωματιστές

Καρδιοαναισθησιολόγους

Εντατικολόγους

Παράλληλα, το Κέντρο Καρδιάς συμπληρώνουν το Διαγνωστικό τμήμα και το Κλινικό Εργαστήριο του Υγεία, οι άρτια εκπαιδευμένοι νοσηλευτές του κέντρου, οι οποίοι έχουν λάβει την εκπαίδευσή τους στο Ωνάσειο Κέντρο Καρδιάς, καθώς και η 24ωρη λειτουργία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, της Εντατικής Μονάδας Θεραπείας και η 24ωρη κάλυψη από εξειδικευμένη ομάδας εξωσωματιστών.

Σε περιπτώσεις όπου ο ασθενής χρειάζεται αποκατάσταση, το Υγεία προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες καρδιακής αποκατάστασης μέσω του Eden, του εξειδικευμένου κέντρου αποκατάστασης του Ομίλου Υγεία. Το Υγεία είναι το μοναδικό νοσηλευτήριο στην Κύπρο που παρέχει αυτή τη δυνατότητα, διασφαλίζοντας τον συντονισμό της φροντίδας του ασθενούς πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία.

3. Διεθνείς πιστοποιήσεις και πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας

Το Υγεία είναι το πρώτο ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό, το οποίο έχει πιστοποιηθεί με το Διεθνές Πρόγραμμα Διαπίστευσης CHKS, το οποίο αποτελεί μια από τις πιο αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις ποιότητας για νοσηλευτήρια ανά τον κόσμο και το βασικότερο πρότυπο για τα πρωτοπόρα νοσηλευτήρια του Ηνωμένου Βασιλείου. Για την πιστοποίηση CHKS αξιολογείται μέσω συχνών επιθεωρήσεων, η συμμόρφωση του Υγεία με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα ασφάλειας, ποιότητας και διαχείρισης, αξιολογώντας τη συνολική εμπειρία του ασθενούς και τα αποτελέσματα φροντίδας.

Επίσης, το ΥΓΕΙΑ, έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης που περιλαμβάνει τις πλέον καταξιωμένες διεθνείς διαπιστεύσεις και πιστοποιήσεις (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 15189:2012, ISO 27001:2013, ISO 45001:2018, ISO 22000:2018, CHKS, Cyber Essentials Plus), διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την παροχή υψηλής ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών και εξυπηρέτησης στο πλέον υγιές και ασφαλές περιβάλλον, τόσο για τους εργαζομένους, όσο και για τους ασθενείς και συνεργάτες ιατρούς.

Παράλληλα, το ΥΓΕΙΑ είναι το μοναδικό νοσηλευτήριο στην Κύπρο, το οποίο είναι σε διαδικασία πιστοποίησης με το νέο πρότυπο ISO 7101 ("Διοίκηση οργανισμών υγείας — Συστήματα διαχείρισης για την ποιότητα στους οργανισμούς υγείας "), το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών, την ενίσχυση της εμπειρίας των ασθενών, τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και την αύξηση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο Καρδιάς του Υγεία:

Στο Υγεία εφαρμόζονται όλες οι σύγχρονες μέθοδοι αντιμετώπισης των συγγενών καρδιοπαθειών και των εκδηλώσεων της στεφανιαίας νόσου. Ενδεικτικά αναφέρονται: