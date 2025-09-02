Το Netflix παρουσίασε το πρώτο trailer της νέας σειράς του Στίβεν Νάιτ, δημιουργού του επιτυχημένου Peaky Blinders. Το House of Guinness έρχεται ως ένα ιστορικό δράμα που ξετυλίγει την ιστορία της διάσημης ιρλανδικής ζυθοποιίας Guinness μετά τον θάνατο του Benjamin Guinness, του ανθρώπου που καθιέρωσε την μπίρα ως διεθνές σύμβολο.

Η σειρά εστιάζει στην οικογένειά του και ιδιαίτερα στα τέσσερα παιδιά του, τα οποία καλούνται να συνεχίσουν την κληρονομιά και την επιτυχία του πατέρα τους. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους αναλαμβάνουν οι Louis Partridge, Anthony Boyle, Emily Fairn και Fionn O’Shea.

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 25 Σεπτεμβρίου, αποκλειστικά στο Netflix.



Δείτε το trailer εδώ







