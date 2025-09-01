Τα φυσικά και τα πολιτιστικά μνημεία λειτουργούν ως φορείς μνήμης, ιστορίας και ταυτότητας ανέφερε η Υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασσιανίδου σε χαιρετισμό στην πανηγυρική εκδήλωση του Αγίου Μάμαντος, στην Κοινότητα Ξυλιάτου.

Πρόσθεσε πως η πλούσια κληρονομιά αποκτά ακόμη βαθύτερη διάσταση μέσα από την πνευματική παρακαταθήκη του Αγίου Μάμαντος, πολιούχου και προστάτη της Κοινότητας, αναφέροντας πως η νεόδμητη εκκλησία του Αγίου, στη θέση παλαιότερου ναού, λιτή και πετρόκτιστη, στέκει σήμερα σύμβολο πίστης και αντοχής μέσα στον χρόνο, ενώ η σπηλιά του, λαξευμένη στον βράχο, θυμίζει τις ρίζες της παράδοσης, σύμφωνα με την οποία ο Άγιος ασκήτεψε στον Ξυλιάτο.

"Η παρουσία του ενώνει το φυσικό και το πνευματικό τοπίο, δίνοντας στην Κοινότητα τη μοναδική ταυτότητα ενός τόπου, όπου η φύση, η ιστορία, ο πολιτισμός και η πίστη συμπορεύονται", ανέφερε περαιτέρω.

Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση πως η Κοινότητα Ξυλιάτου, ζωντανή και δημιουργική, αποδεικνύει, για μια ακόμη φορά, ότι διαθέτει έντονη κοινωνική και πολιτιστική παρουσία.

"Ο Ξυλιάτος με το φράγμα του, το δάσος, τις αιωνόβιες ελιές και τους ιδιαίτερους γεωλογικούς σχηματισμούς είναι ένας τόπος απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς", συνέχισε αναφέροντας ότι" εξίσου σημαντική είναι και ιστορία του τόπου, οι ρίζες της οποίας χάνονται στα βάθη των αιώνων, όπου τα πλούσια μεταλλεία χαλκού της περιοχής και η εύφορη γη ήταν πάντα πόλος έλξης για τους ανθρώπους που έρχονταν να τον κατοικήσουν από τα αρχαία χρόνια.

Συμπλήρωσε πως τη βαθιά σύνδεση της κοινότητας με τη γη και τον φυσικό της πλούτο αναδεικνύει και η δημιουργία του Μουσείου Αγροτικής Κληρονομιάς, το οποίο συμβάλλει στη γνωριμία των νέων με την πολιτιστική και οικονομική παράδοση του τόπου.

Πηγή: ΚΥΠΕ