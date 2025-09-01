Σε εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες στην Πάφο για τη διοργάνωση της όπερας στο πλαίσιο του Pafos Aphrodite Festival 2025.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού, ανακοίνωσε ότι το Μεσαιωνικό Κάστρο Κάτω Πάφου θα είναι κλειστό για το κοινό από την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου μέχρι τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, λόγω της διοργάνωσης.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων στην ανακοίνωση αναφέρει πως απολογείται για την όποια ταλαιπωρία παρουσιαστεί στους επισκέπτες του Μνημείου.

Οι προετοιμασίες εισέρχονται στην τελική ευθεία για το 23ο Pafos Aphrodite Festival, που φέτος παρουσιάζει ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά έργα της όπερας, την εκρηκτική Carmen του Georges Bizet στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου.

Το Κρατικό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Τιφλίδας, με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, αναμένεται ότι θα προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία λυρικού δράματος κάτω από τον έναστρο ουρανό της Πάφου.

Πηγή: ΚΥΠΕ