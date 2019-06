Ο Μαουρίτσιο Σάρι ανακοινώθηκε από τη Γιουβέντους και η Τσέλσι του ευχήθηκε τα καλύτερα.

Η Τσέλσι ευχαρίστησε τον Μαουρίτσιο Σάρι μέσω βίντεο το οποίο δείχνει τις καλύτερες στιγμές, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Europa League.



«Σε ευχαριστούμε Μαουρίτσιο και καλή τύχη στο μέλλον», το μήνυμα της Τσέλσι στον Σάρι.

Thank you and good luck for the future, Maurizio. pic.twitter.com/dGHzekBNPT