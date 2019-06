Επίσημο: Στην Γιουβέντους ο Σάρι

Προπονητής της Γιουβέντους με κάθε επισημότητα είναι ο Μαουρίτσιο Σάρι. Η "Κυρία" ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ιταλό τεχνικό, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Έπειτα από μια σεζόν εκτός Ιταλίας, ο Σάρι επιστρέφει στην χώρα του, αναλαμβάνοντας την Γιουβέντους, με την πρόκληση να είναι μεγάλη. Πέρα από το να διατηρήσει την ομάδα στην κορυφή της Serie A, στην οποία βρίσκεται για 8 σερί χρόνια, ο μεγάλος πόθος είναι η κατάκτηση του Champions League.

Ο Σάρι, στο Λονδίνο, παρά την κριτική που του ασκήθηκε, κατάφερε να οδηγήσει την Τσέλσι στην κατάκτηση του Europa League. Ήταν ο πρώτος του τίτλος στην προπονητική του καριέρα.

OFFICIAL | Maurizio Sarri is the new Juventus coach. #WelcomeSarri



