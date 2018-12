Βρετανία: Η Μέι κέρδισε τη ψήφο εμπιστοσύνης με 200 ψήφους υπέρ

Απορρίφθηκε η πρότασης μομφής σε βάρος της πρωθυπουργού της χώρας Τερέζα Μέι κατά τη ψηφοφορία στο βρετανικό κοινοβούλιο.

Η συμμετοχή ανήλθε στο 100%, καθώς ψήφισαν και οι 317 βουλευτές των Συντηρητικών. Η Μέι έλαβε 200 ψήφους υπέρ και 117 κατά.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, σχεδόν 200 βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος είχαν δηλώσει δημοσίως ότι θα στηρίξουν με τη ψήφο τους την επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης -και αυτό έγινε.

Η πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας δεν έμεινε στη Βουλή, για να παρακολουθήσει την ανακοίνωση του αποτελέσματος, αλλά επέστρεψε στην Ντάουνινγκ Στριτ, την πρωθυπουργική κατοικία.

Σε δηλώσεις της μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος η Τερέζα Μέι ευχαρίστησε τους βουλευτές για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Υποσχέθηκε ότι νέα της αποστολή είναι να φέρει σε πέρας το Brexit και να ενώσει ξανά τη χώρα. Επίσης, διαβεβαίωσε ότι θα πάρει νομικές διαβεβαιώσεις το ζήτημα των ιρλανδικών συνόρων.

Νωρίτερα, σε έναν εμφανή πολιτικό ελιγμό, η Μέι είχε ανακοινώσει στους βουλευτές του κόμματός της ότι δεν θα είναι υποψήφια στις επόμενες γενικές εκλογές, όπως ανέφερε ένας βουλευτής, που ήταν παρών στη συνάντηση αυτή. Η Μέι τόνισε επίσης ότι δεν πρόκειται να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές, καθιστώντας σαφές ότι προτίθεται να εξαντλήσει τη θητεία της και να ολοκληρώσει το έργο που ανέλαβε.

Μιλώντας στα μέλη της Επιτροπής 1922, η Μέι είπε ότι η συγκεκριμένη χρονική περίοδος είναι "πολύ πολύ άσχημη", για να προχωρήσει το κόμμα σε αντικατάσταση της ηγεσίας του, καθώς θα πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία και εγκαίρως τη διαδικασία του Brexit.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία επί της πρότασης μομφής που είχε κατατεθεί σε βάρος της ηγέτιδας των Συντηρητικών. Η ψηφοφορία άρχισε στις 8 ώρα Ελλάδας και ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου δύο ώρες και 15 λεπτά. Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν ακριβώς στις 23.00 (ώρα Κύπρου).

