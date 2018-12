Έκλεισε η ψηφοφορία επί της πρότασης μομφής κατά Μέι (Live vid)

Έκλεισε η ψηφοφορία στο βρετανικό κοινοβούλιο επί της πρότασης μομφής σε βάρος της πρωθυπουργού της χώρας Τερέζα Μέι.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, σχεδόν 200 βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος δήλωσαν δημοσίως ότι θα στηρίξουν με τη ψήφο τους την επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το sky news, 186 βουλευτές φαίνεται να τάχθηκαν υπέρ της Μέι.

Αυτή τη στιγμή γίνεται καταμέτρηση, με τα αποτελέσματα να αναμένονται γύρω στις 23:00 ώρα Κύπρου.

Η Μέι χρειάζεται απλή πλειοψηφία (158 ψήφους σε σύνολο 315 βουλευτών) για να παραμείνει στην ηγεσία του κόμματος. Η μυστική ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 20.00 (ώρα Κύπρου) και θα ολοκληρωθεί στις 22.00.

Ωστόσο, πολιτικοί σχολιαστές σημειώνουν ότι κάποιοι από τους βουλευτές που δημοσίως στηρίζουν τη Μέι, σε κατ' ιδίαν συζητήσεις του λένε ότι θα την καταψηφίσουν.

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας τόνισε πάντως ότι δεν πρόκειται να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές. Μιλώντας στα μέλη της Επιτροπής 1922, η Μέι είπε ότι η συγκεκριμένη χρονική περίοδος είναι «πολύ πολύ άσχημη» για να προχωρήσει το κόμμα σε αντικατάσταση της ηγεσίας του, καθώς θα πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία και εγκαίρως τη διαδικασία του Brexit.

«Νομίζω πως οι εκλογές αυτή την ώρα δεν θα ήταν προς το εθνικό συμφέρον, καθώς βρισκόμαστε στο μέσο των διαπραγματεύσεών μας», είπε η Μέι στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Οι επίδοξοι διάδοχοι της Μέι

Προτού γίνει η ψηφοφορία στο κοινοβούλιο, στον βρετανικό Τύπο κυκλοφορούν ονόματα με τους πιθανούς διεκδικητές για την ηγεσία των Συντηρητικών και την πρωθυπουργία.

Ανάμεσα σε αυτούς ο πρώην υπουργού Εξωτερικών Μπόρις Τζόνσον, ο υπουργός Εσωτερικών Σατζίντ Ζαβίντ, ο υπουργός Εξωτερικών Τζέρεμι Χαντ και η υφυπουργός Διεθνούς Ανάπτυξης Πένυ Μορντόντ.Ο νέος πρωθυπουργός θα χρειαστεί τη διεξαγωγή εκλογών, εάν δεν καταφέρει να βρει συμμαχία στο σημερινό κοινοβούλιο.

Η στιγμή που αποχωρεί ο Μπόρις Τζόνσον από τη Βουλή των Κοινοτήτων

Boris Johnson leaves Parliament after casting his vote. For the PM? Or against? pic.twitter.com/sQZcVp41Gp

Proud to have voted in support of the PM, thank you to the many people who have contacted my office today to urge me to do just that pic.twitter.com/pF5ChA4xHh