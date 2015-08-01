Εντείνει τις προσπάθειές της η Ανόρθωση για την απόκτηση του επιτελικού μέσου.

Για την ολοκλήρωση του προγραμματισμού ενόψει της νέας χρονιάς απομένουν δυο ή ενδεχομένως τρεις αποκτήσεις ποδοσφαιριστών. Η Ανόρθωση επιθυμεί την απόκτηση επιτελικού μέσου και επιθετικού. Η Τρίτη κίνηση αφορά τον ακραίο επιθετικό. Η θέση στην οποία επείγεται να αποκτηθεί ποδοσφαιριστής τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι αυτή του επιτελικού μέσου.

Οι προσπάθειες της διοίκησης εδώ και αρκετές ημέρες είναι έντονες προς συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, το όνομα του οποίου δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας. Πρόκειται για ποδοσφαιριστή σε πολύ καλή ποδοσφαιρική ηλικία, δεν είναι Ευρωπαίος αλλά διαθέτει κοινοτικό διαβατήριο. Έχει αγωνισθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Η συγκεκριμένη περίπτωση ποδοσφαιριστή αποτελεί οικονομική υπέρβαση για την Ανόρθωση καθώς δεν είναι μέσα στο οικονομικό πλαίσιο για τη θέση αυτή. Ωστόσο πιστεύουν ότι σε περίπτωση που αποκτηθεί θα προσθέσει πολύ μεγάλη ποιότητα στην ομάδα ανεβάζοντάς την επίπεδο. Αυτός είναι ο λόγος που εδώ και μέρες βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον ποδοσφαιριστή.

Ωστόσο δεν είναι εύκολη περίπτωση. Αυτό γιατί ο εν λόγω ποδοσφαιριστής δεσμεύεται με συμβόλαιο με άλλη ομάδα, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει και οικονομική διαφορά στην πρόταση της Ανόρθωσης.

Σε περίπτωση που δεν καρποφορήσει η περίπτωση αυτή, τότε στην Ανόρθωση όπως όλα δείχνουν θα προχωρήσουν την περίπτωση του Νίκολας Μαρτίνες. Ο Αργεντινός ανήκει στον Ολυμπιακό Πειραιώς και εδώ είναι το κλειδί της όλης υπόθεσης. Ο ποδοσφαιριστής επιθυμεί να έρθει στην Κύπρο και την Ανόρθωση, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμα τελική απόφαση από την ομάδα του Πειραιά.

Εξετάζει κοινοτικό επιθετικό

Εκτός από την περίπτωση του επιτελικού μέσου, στην Ανόρθωση εξετάζουν περιπτώσεις επιθετικών ποδοσφαιριστών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο τραπέζι υπάρχουν τρεις επιθετικοί εκ των οποίων ο ένας είναι Ισπανός. Ωστόσο για τον επιθετικό πολλά θα εξαρτηθούν από το ποιος θα αποκτηθεί για τη θέση του επιτελικού μέσου.





