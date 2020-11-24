Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ είναι φαν της Μπάγερν Μονάχου και οι Βαυαροί μετά από την μεγάλη επιτυχία στο Λονδίνο τύπωσαν φανέλα με το όνομα του και το Νο1 στην πλάτη.

Φανέλα με το Νο1 στην πλάτη και το όνομα "Μεντβέντεφ" τύπωσε η Μπάγερν Μονάχου μια ημέρα μετά από την κατάκτηση του ATP Finals από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος τενίστας (Νο4) είναι μεγάλος φαν του ποδοσφαίρου και έχει δηλώσει ανοιχτά πως υποστηρίζει τους πρωταθλητές Ευρώπης ενώ έχει αδυναμία στον Αλάμπα και στον Λεβαντόφσκι.

Βέβαια δεν θα περίμενε σε καμία περίπτωση να τυπώσουν φανέλα με το όνομα του και μάλιστα να τον καλέσουν δημόσια να πάει στο Μόναχο να δει έναν αγώνα της ομάδας και να του "απονείμουν" την φανέλα.

Θυμίζουμε μεγάλος φαν της Μπάγερν Μονάχου είναι και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ ο οποίος βέβαια έχει προπονηθεί με φανέλα της στο US Open και έχει αναπτύξει μια σημαντική σχέση με τους Βαυαρούς.