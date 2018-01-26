O ντροπιαστικός αποκλεισμός από τη συνέχεια του Copa del Rey από την άσημη Λεγανές, προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στα «μεγάλα κεφάλια» της Ρεάλ Μαδρίτης και επίσημη θέση στα ενδότερα του συλλόγου κάνει λόγο για δαπανηρές μεταγραφές που θα θυμίζουν εποχές... γκαλάκτικος!

Το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Marca αναφέρει ότι οι πρωταθλητές Ευρώπης ετοιμάζονται να ρίξουν στο «τραπέζι» των μεταγραφών το ερχόμενο καλοκαίρι περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ με σκοπό να φέρουν ποδοσφαιριστές που θα επαναφέρουν τον σύλλογο στις επιτυχίες.

Άλλωστε, στα ταμεία της ομάδας υπάρχει από την περασμένη σεζόν πλεόνασμα 178 εκατομμυρίων, ενώ και η νέα συμφωνία εκμετάλλευσης των ψηφιακών δικαιωμάτων από εταιρεία των ΗΠΑ για την ερχόμενη τετραετία θα αποφέρει περί τα 200 εκατομμύρια συνολικά. Μαζί και με τις διαφαινόμενες πωλήσεις και τα συνεχή έσοδα από το marketing, η Ρεάλ θα έχει και αντίβαρο στους κανονισμούς του Financial Fair Play.

Η... αυτοκρατορία μάλλον ετοιμάζεται για αντεπίθεση και πολλοί αστέρες (Νεϊμάρ, Λεβαντόφσκι, Κέιν, Αζάρ) ήδη «ακούγονται» ολοένα και πιο έντονα.