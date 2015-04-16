Έχει μπλέξει άγρια ο Σουλεϊμάν Ντιαβαρά, ο οποίος από την προηγούμενη εβδομάδα είναι κρατούμενος σε φυλακή της Μασσαλίας.





Ο στόπερ της Νις και άλλοτε παίκτης της Μαρσέιγ είχε συλληφθεί για την εμπλοκή του σε υπόθεση εκβιασμού ενός επιχειρηματία και από τότε ζει μια απρόσμενη περιπέτεια που απασχολεί τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.



Την Πέμπτη εξετάστηκε η αίτηση αποφυλάκισης του Σενεγαλέζου ποδοσφαιριστή, ο εισαγγελέας ωστόσο τάχθηκε κατά αυτής, λέγοντας ότι εγκυμονεί κίνδυνος αντιποίνων.



Στο κατηγορητήριο ο Ντιαβαρά εμφανίζεται ως ο ηθικός αυτουργός της "επίσκεψης" και των απειλών που δέχθηκε από τέσσερις άνδρες ο έμπορος πολυτελών αυτοκινήτων, με τον οποίο υπήρξε στο παρελθόν συγκεκριμένη συναλλαγή.



Ο Ντιαβαρά είχε αγοράσει από τον επιχειρηματία αυτοκίνητο έναντι 49.000 ευρώ, το οποίο αποδείχθηκε κλεμμένο και, σύμφωνα με τη μήνυση, ζήτησε πίσω τα χρήματά του με όχι ευγενικό τρόπο. Κρατούμενος είναι επίσης ο αδερφός του Ντιαβαρά.



Την Παρασκευή το δικαστήριο θα κρίνει αν ο Ντιαβαρά θα αφεθεί ελεύθερος ή θα παραμείνει προφυλακισμένος.

10:34 μμ 16/4/2015