Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάστηκε να πάρει δύο σετ στο τάι μπρέικ και να κερδίσει με πολύ ιδρώτα τελικά τον Τζακ Σοκ (1-2) για να προκριθεί στον τρίτο γύρο του Indian Wells (7-6, 3-6, 7-6).

O κορυφαίος Έλληνας τενίστας, Νο5 που είχε περάσει με "μπάι" στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης, συνάντησε σθεναρή αντίσταση από το άλλοτε Νο8 και σημερινό Νο147 του κόσμου, τον Αμερικανό Τζακ Σοκ, ο οποίος έκανε πολύ καλό παιχνίδι, χάνοντας στο τάι μπρέικ δύο σετ από τον Στέφανο.

Ο Τσιτσιπάς στηρίχτηκε αρκετά στο καλό σερβίς του για να φτάσει τελικά στη νίκη με 2-1. Χαρακτηριστικό ότι μέτρησε οχτώ άσους, με τον Σοκ όμως να μετράει περισσότερους winnsers (37-34), αλλά και περισσότερα αβίαστα λάθη (26-20).

Στο πρώτο σετ έκανε μεγάλη ανατροπή μιας και βρέθηκε να χάνει με 5-3 στο τάι μπρέικερ, αλλά με τέσσερις διαδοχικούς πόντους, έκανε τελικά το 1-0. Το δεύτερο σετ βρήκε νικητή τον Σοκ και μάλιστα σχετικά εύκολα (3-6), ενώ στο τρίτο σετ έγινε το απόλυτο deja vu, καθώς πάλι οδηγήθηκε στο τάι μπρέικ, με τον Τσιτσιπά να το γυρίζει κι αυτή τη φορά από 5-3, κερδίζοντας τέσσερις συνεχόμενους πόντους, για να λυγίσει τον Αμερικανό και να πάρει εκείνος το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο (φάση των "32") του Indian Wells (ATP 1000).

Τα σετ: 1-2 (6-7, 3-6, 6-7)

sdna.gr