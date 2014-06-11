Με πρόβλημα αποχώρησε στον ώμο αποχώρησε από τον αγώνα με τον Στάνισλαβ Βαβρίνκα ο Μάρκος Παγδατής και έτσι αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Queen's Club. Ο Κύπριος πρωταθλητής μας που σήμερα πήρε wild card για το Wimbledon, μετά από 5 μόλις games, εγκατέλειψε τον αγώνα με πρόβλημα τραυματισμού στον ώμο κι ενώ ο Βαβρινκα είχε πετύχει το break, 3-2 games.



Ο Μάρκος Παγδατής προτίμησε να αποσυρθεί από τον αγώνα προκειμένου να μην ταλαιπωρήσει παραπάνω τον ώμο του και για να είναι έτοιμος για το Wimbleton.

