Εντυπωσιακή ήταν παρουσία του Τμήματος Δρομέων ΑΠΟΕΛ, όπως ενημερώνουν με ανακοίνωση τους οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκωσίας.

Αναλυτικά:

''Εντυπωσιακή ήταν παρουσία του Τμήματος Δρομέων ΑΠΟΕΛ, την Κυριακή 21 Νοεμβρίου, σε Λάρνακα και Μακεδονία, τόσο σε όγκο συμμετοχών, όσο και σε επιδόσεις.

Στον “Radisson Blu Marathon”, που πραγματοποιήθηκε στην Λάρνακα, οι συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές για τους αθλητές μας, που αντιμετώπισαν αρκετά προβλήματα στον αγώνα τους. Ο Χρυσόστομος Ηλιάδης, με την αγωνιστική συνέπεια που τον χαρακτηρίζει, έκανε ένα ακόμα μεγάλο αγώνα Μαραθωνίου, που τον τοποθέτησε στην 9η θέση της γενικής κατάταξης και στην 4η θέση μεταξύ των Κύπριων αθλητών. Ο χρόνος 02:51:46 του Ηλιάδη αποτελεί ατομικό ρεκόρ και συγκαταλέγεται στους γρηγορότερους χρόνους Μαραθώνιου για το 2021 στην Κύπρο.

Στην ίδια απόσταση, η Ελένη Μπάρον κατάφερε να πλασαριστεί στην τρίτη θέση του Παγκύπριου Μαραθωνίου, ενώ οι Γιώργος Σταύρου και Μάριος Ιωάννου αγωνίστηκαν με επιτυχία στο επίπονο αγώνισμα των 42.195μ.

Στις υπόλοιπες αποστάσεις ξεχώρισε ο Στέλιος Τσιάρτας, που συνέχισε τις υψηλές πτήσεις στα αγωνίσματα του. Αν και η συμμετοχή στα 10χιλ. συνδυάστηκε με καταρακτώδη βροχή, ο αθλητής μας κατάφερε για τα δεδομένα να κάνει έναν καλό αγώνα και να τερματίσει στην 7η θέση της διοργάνωσης, και στην 1η μεταξύ των κυπριακών συμμετοχών, με χρόνο 36:19.

Οι αθλητές μας που αγωνίστηκαν στον “Radisson Blu Marathon”: Αθανασιάδης Κωνσταντίνος, Αλετράρη Σταύρια, Αργυρίδης Στάθης, Βασιλείου Βασίλης, Γεωργάκης Μίνως, Γκίνου Έλενα, Δρουσιώτης Γιώργος, Εργατούδης Πάνος, Ερμογενίδου Σύλβια,Ζαχαριάδης Αντρέας, Ηλιάδης Σούλης, Ιωάννου Μάριος, Κασσάπης Χάρης, Κούτσακος Ειριναίος, Κυριάκου Ιωάννης, Κυριάκου Σοφία, Κωνσταντινίδης Αντρέας, Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος, Λαμπρινός Νέαρχος, Μακρίδης Στέφανος, Μαύρος Ηλίας, Μούσας Κωνσταντίνος, Μπάρον Ελένη, Μπενάκης Παύλος, Παλαντζής Πόλυς, Πάλλης Λοίζος, Παναγίδης Παναγιώτης, Παττίχης Σάββας, Περικλέους Περικλής, Ποταμίτης Χριστόφορος, Σαλίδης Κωνσταντίνος, Σταύρου Γιώργος, Στεφάνου Αλεξία, Στυλιανίδης Χριστόφορος, Στυλιανού Στέλιος, Τομπαζος Παναγιώτης, Τσαγγαρίδη Ευτυχία,Τσιάρτας Στυλιανός, Φλωρεντιάδης Ρίκκος, Χαραλάμπους Χαράλαμπος, Χατζηπαυλής Τάσος.

Την ίδια μέρα η γαλαζοκίτρινη φανέλα έκανε την παρουσία της στην Ελληνική μας Μακεδονία.

Ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους πραγματοποίησε ένα ακόμη μεγάλο αγώνα σε Μαραθώνιο δρόμο, με το χρονόμετρο να σταματά στις 03:03:19 και τον αθλητή μας να πλασάρεται στην 55η θέση του αγώνα. Οι δρομείς του ΑΠΟΕΛ που έκαναν το ταξίδι των 42.195μ. από Πέλλα σε Θεσσαλονίκη ήταν οι: Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Λοϊζά Έλισσα, Παπαευτυχίου Χριστόδουλος, και Σεργίου Ηλίας.

Το απόγευμα διοργανώθηκε επίσης ο Νυκτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης, με τον αθλητή μας Σάββα Νικολάου να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, σημειώνοντας τον σπουδαίο χρόνο της 01:22:09''.