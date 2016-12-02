Η δημιουργία ομάδας εργασίας, η οποία θα παρακολουθεί την πρόοδο του σχεδίου κατασκευής του αγωγού East Med, που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τη ΝΑ Μεσόγειο προς την Ευρώπη μέσω Ελλάδας, αποφασίστηκε σε υπουργική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες στη Ρώμη, στο περιθώριο της Υπουργικής Διάσκεψης για την Ενέργεια, της Ένωσης για τη Μεσόγειο.

Στη συνάντηση μετείχαν ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Κλιματικής Δράσης και Ενέργειας Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, ο Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιταλίας Κάρλο Καλέντα, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου Γιώργος Λακκοτρύπης, και εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικών Υποδομών, Ενέργειας και Υδάτινων Πόρων του Ισραήλ.

Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν, μεταξύ άλλων, να συμπεριληφθεί ο αγωγός στην τρίτη λίστα έργων κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ, προκειμένου να είναι εφικτή η πρόσβαση σε οικονομική υποστήριξη από το χρηματοδοτικό εργαλείο Connecting Europe Facility, για να προωθηθεί η επόμενη φάση ανάπτυξης του έργου.

Οι Υπουργοί εξέφρασαν, επίσης, την ικανοποίησή τους για το γεγονός ότι οι μελέτες που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα απέδειξαν ότι ο αγωγός είναι τεχνικά εφικτός και εμπορικά βιώσιμος. Ο κ. Σταθάκης, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στην Υπουργική Διάσκεψη, τόνισε την ανάγκη διακρατικής συνεργασίας για τη δημιουργία ενεργειακού διαδρόμου στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, μέσω της προώθησης μεγάλων έργων διασύνδεσης φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού.

Οι στόχοι του εγχειρήματος είναι αφενός η εξασφάλιση της ενεργειακής τροφοδοσίας της Ευρώπης, αφετέρου η στενότερη συνεργασία των χωρών της περιοχής, για την προώθηση της οικονομικής ευημερίας, της ειρήνης και της σταθερότητας.

