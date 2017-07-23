ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ



ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 17 ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΘΙΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΑΛΛΑ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΑΦΟΥ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑ-ΧΘΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ



Δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις Εξετάσεις έχουν μόνον όσοι υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον Πίνακα Διορισίμων στην ΕΕΥ, εντός των καθορισμένων ημερομηνιών



Στο επόμενο στάδιο, αυτό που θα κρίνει και τον τελικό αριθμό όσων θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις, εισήλθε την εβδομάδα που μας πέρασε η διαδικασία αναφορικά με το Νέο Σύστημα Διορισμών (ΝΣΔ) στην εκπαίδευση. Από την Τρίτη, 18 Ιουλίου, ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή των ενδιαφερομένων υποψηφίων στις εξετάσεις που αναμένεται ότι θα γίνουν το φθινόπωρο. Σημειώνεται πως στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 17.417 υποψήφιοι, όμως ο τελικός αριθμός των υποψηφίων που θα παρακαθίσουν στις εξετάσεις αναμένεται να είναι μικρότερος, αφού σε ορισμένες ειδικότητες δεν θα διεξαχθούν εξετάσεις, λόγω του μικρού αριθμού διαθέσιμων θέσεων (μικρότερος από 6). Επισημαίνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις Εξετάσεις έχουν μόνον όσοι υπέβαλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον Πίνακα Διορισίμων στην ΕΕΥ, εντός των καθορισμένων ημερομηνιών.



Οι λεπτομέρειες

Όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις, οι οποίες θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά, ξεκίνησε την Τρίτη, 18 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την 31η Ιουλίου, στις 2.00 μ.μ. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση http://diorisimoi.moec.gov.cy. Στο πρώτο στάδιο ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να δημιουργήσει ηλεκτρονικό λογαριασμό πρόσβασης στο σύστημα χρησιμοποιώντας τα στοιχεία με τα οποία έχει υποβάλει την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ΕΕΥ.

